De cara al Grupo C de Qatar 2022 con Argentina, Arabia Saudita y Polonia. Gerardo Martino, director técnico de México, convocó a 21 jugadores de la Liga MX para el partido amistoso del 'Tri' el próximo miércoles 31 de agosto ante Paraguay que se disputará en Atlanta, Georgia (Estados Unidos).



Al no ser un encuentro en fecha FIFA, el entrenador de la Selección de México no pudo llamar a los futbolistas que militan en clubes europeos, por lo que usará el duelo ante los paraguayos para probar a elementos como los laterales Kevin Álvarez, del Pachuca; Emilio Lara, del América; Luis Reyes, del Atlas; el volante Fernando Beltrán, del Guadalajara, que aspiran a ir al Mundial Qatar 2022.



También, el DT de México busca a uno de los sustitutos del extremo Jesús Corona, del Sevilla español, quien sufrió una rotura del peroné y los ligamentos del tobillo izquierdo que amenaza con dejarlo fuera de la Copa del Mundo.

México y un amistoso frente a Paraguay en Estados Unidos

Entre los que se apuntan a ser uno de los sustitutos de Corona están Uriel Antuna, del Cruz Azul; Roberto Alvarado y Alexis Vega, del Guadalajara; Sebastián Córdova, de los Tigres UANL, y Rodolfo Pizarro, del Monterrey.



El encuentro entre mexicanos y paraguayos se disputará en el Mercedes Benz Stadium, sede del Atlanta United de la MLS y los Atlanta Falcons de la NFL.

La convocatoria de México para partido ante Paraguay

Porteros: Carlos Acevedo (Santos Laguna) y Luis Malagón (Necaxa).



Defensas: Kevin Álvarez (Pachuca), Jesús Angulo (Tigres), Emilio Lara (América), César Montes y Jesús Gallardo (Monterrey), Luis Reyes (Atlas) e Israel Reyes (Puebla).



Volantes: Uriel Antuna (Cruz Azul), Roberto Alvarado y Fernando Beltrán (Chivas de Guadalajara), Luis Chávez y Erick Sánchez (Pachuca), Sebastián Córdova (Tigres UANL), Rodolfo Pizarro y Luis Romo (Monterrey) y Carlos Rodríguez (Cruz Azul).



Delanteros: Eduardo Aguirre (Santos Laguna), Henry Martín (América) y Alexis Vega (Chivas de Guadalajara). (EFE)

