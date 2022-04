Mohamed Salah tiene poco más de un año de contrato en Liverpool. | Fuente: AFP | Fotógrafo: OLI SCARFF

Mohamed Salah lleva cinco temporadas con la camiseta del Liverpool y es más que una pieza clave en el esquema 'red'. De la mano de Jürgen Klopp, ha ganado una Champions League.

No obstante, la continuidad de Mohamed Salah en Liverpool no es segura, al menos después de mediados de 2023 que es cuando termina su contrato con el elenco de Anfield. Conversaciones se han dado entre el jugador y la dirigencia, pero no hay llegado a buen puerto.

Este viernes, Salah conversó con la revista FourFourTwo y allí fue consultado en relación a su permanencia en uno de los mejores conjuntos de la Premier. Tiene la intención de seguir, aunque no todo está decidido, indicó el delantero egipcio.

Salah habla de su negociación de nuevo contrato en Liverpool

Mohamed Salah también tiene pasado en el El-Mokawloon El-Arab SC. | Fuente: AFP | Fotógrafo: OLI SCARFF

"La verdad que los hinchas saben lo que quiero y no tiene nada que ver con un tema de dinero. No lo puedo decir de manera exacta. Aún me queda poco más de un año de contrato", sostuvo el popular 'Momo'.

Además, le dio un claro mensaje a la directiva de su conjunto. "Si quieren que me vaya, bueno eso ya es diferente...", añadió el internacional con la Selección de Egipto.

Hay que tener en cuenta que si Mohamed Salah no renueva contrato con Liverpool, a partir de 2023 puede conversar con cualquier club sin cometer ninguna falta. ¿Dejarán los 'reds' que salga uno de sus mejores jugadores?

En lo que va de temporada de la primera división inglesa, el también exChelsea, Fiorentina y Basilea tiene 22 anotaciones.

Por otra parte, los hombres de Klopp chocarán este domingo frente al Everton en condición de local. A falta de seis jornadas para el final están en el segundo lugar con 76 puntos, a una unidad del líder Manchester City.

NUESTROS PODCAST

¿Por qué usamos mascarillas? ¿por cumplir un mandato o porque deseamos cuidar nuestra salud?

Una jueza de Florida, Estados Unidos, revocó la orden que obliga el uso de mascarillas a bordo de aviones y otros medios de transporte público, así como aeropuertos y estaciones, al considerar que las autoridades sanitarias federales excedieron su autoridad. Cientos de ciudadanos celebraron la medida. Frente a este hecho el doctor Elmer Huerta reflexiona ¿Por qué usamos mascarillas? ¿Por cumplir un mandato o porque deseamos cuidar nuestra salud?