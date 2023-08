¿Hará dupla con Benzema?: Al Ittihad lanza una oferta de 150 millones de euros por Mohamed Salah

La liga de Arabia Saudita sigue firme en seguir sorprendiendo al fútbol mundial. Este lunes se informó que el Liverpool podría perder al delantero egipcio Mohamed Salah por una megaoferta llegada desde Al Ittihad, vigente campeón de la liga saudí.

Según confirma CBS Sports, Al Ittihad se resiste en perder la oportunidad de fichar a Salah en este mercado de fichajes y la oferta se habria elevedo a 150 millones de euros. Su objetivo es que el delantero de 31 años forme un dupla de temer junto al francés Karim Benzema.

Se sabe que desde Liverpool tienen la postura de no dejar ir a Salah, que es clave en el once de Jürgen Klopp. Sin embargo, esa cifra millonaria ya sería evaluada por el histórico club de la Premier League.

La liga de Arabia Saudita revolucionó el mercado de fichajes con los jales de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, N'Golo Kanté, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Sadio Mané, Edourd Mendy, Bono, Franck Kessié, entre otros.

Karim Benzema es goleador en Al Ittihad. | Fuente: Al Ittihad

Klopp: "La marcha de Salah sería una catástrofe"

El alemán Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, desmintió una posible salida del extremo egipcio Mohamed Salah a Arabia Saudita y dijo que no ha habido ofertas por él y que si las hubieras las rechazarían.



El 'Faraón' ha sido objetivo de los rumores sobre un posible fichaje en los últimos días de mercado por parte de un club de Arabia Saudita, pero el alemán desmintió todas estas informaciones en rueda de prensa.



"No hay nada de que hablar", dijo Klopp este viernes. "Salah es un jugador del Liverpool y es esencial para nosotros. No hay nada, y si hubiera algo, la respuesta sería que no. ¿Está Salah comprometido? Al 100 %".



"Cuando no podamos reaccionar, es una catástrofe, es la verdad. Por eso pedí, hace varias semanas, que las autoridades revisen esto, porque pueden venir y llevarse a los jugadores", dijo el alemán.

Salah renovó con un salario multimillonario la temporada pasada.

