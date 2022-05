Colombia disputará partido amistoso con Arabia Saudita en junio | Fuente: Instagram

Las selecciones de Colombia y Arabia Saudita disputarán un partido amistoso España el próximo 5 de junio, un duelo que servirá a los asiáticos como preparación para el Mundial Qatar 2022, mientras que los ‘cafeteros’ comienzan así el ciclo de la Copa del Mundo 2026.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) detalló este sábado en un comunicado que el compromiso se jugará en el estadio Enrique Roca, en Murcia, escenario al que su selección acudió para medirse en amisto a España, en el 2017.

Tras no clasificar al Mundial Qatar 2022, la Selección de Colombia destituyó del cargo al entrenador Reinaldo Rueda. Todavía no se concretó a quien será su reemplazante, por lo que en la próxima fecha FIFA el encargado de los ‘cafeteros’ será Héctor Cárdenas, actual técnico de la Sub 20.





➡️ Selección Colombia de Mayores jugará amistoso en la fecha FIFA de junio



Héctor Cárdenas será el encargado de la Selección de Colombia mientras la FCF nombra al sucesor de Rueda de cara a las Eliminatorias del Mundial 2026, una decisión que la Federación está tomando con mucha calma, según expresó el presidente de la entidad Ramón Jesurún.

Mientras Colombia finalizó en el sexto lugar las Eliminatorias Qatar 2022, siendo sorpresa en Sudamérica su no clasificación, Arabia Saudita logró su acceso en el continente asiático.

Los saudís forman parte del grupo C del Mundial Qatar 2022, junto a Argentina, México y Polonia. Su estreno será el martes 22 de noviembre ante los albicelestes.





