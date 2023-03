Indonesia ya no será anfitrión del Mundial Sub 20 2023 | Fuente: FIFA

La FIFA anunció este miércoles a través de un comunicado que retiró a Indonesia como país anfitrión de la Copa Mundial Sub 20 del 2023, competición que está programada para desarrollarse entre mayo y junio de este año.

“Tras la reunión de hoy entre el presidente de la FIFA Gianni Infantino y su homólogo en la Federación Indonesia de Fútbol (PSSI), Erik Thohir, la FIFA ha decidido retirar a Indonesia como país anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023™ debido a las circunstancias actuales”, señaló de forma oficial el ente rector del fútbol.

A pesar de esta situación, a menos de dos meses para el inicio del torneo (20 de mayo), FIFA detalló que las fechas se mantendrán, al mismo tiempo que a la brevedad anunciará al nuevo anfitrión.

Sanción de FIFA para Indonesia

FIFA dio a conocer que la Federación Indonesia de Fútbol recibirá una sanción tras no poder mantenerse como organizador del Mundial Sub 20, aunque detalló que sostendrá su apoyo para el desarrollo del balompié en ese país.

“FIFA desea recalcar que, a pesar de la decisión adoptada, sigue comprometida con ayudar a la PSSI, en colaboración estrecha con el Gobierno del presidente Widodo, a llevar a cabo el proceso de transformación del fútbol nacional tras la tragedia ocurrida en octubre de 2022”, señaló.

FIFA consideró que el país asiático no estaba preparado para albergar el certamen. Además, influyó mucho de que hubo resistencia de algunos funcionarios locales para recibir a la Selección de Israel. Indonesia no tiene relaciones diplomáticas formales con el país europeo, y recientemente hubo protestas pidiendo que el equipo nacional israelí no esté entre los 24 competidores.

Ucrania fue campeón del Mundial Sub 20 2019 que se jugó en Polonia | Fuente: AFP

¿Dónde se jugará el Mundial Sub 20? ¿Argentina?

No está definida todavía la nueva sede del Mundial, pero uno de los países que presentó candidatura para ser anfitrión, a través de su respectiva federación es Argentina.

Argentina no clasificó a la Copa del Mundo Sub 20, pero en caso de recibir la sede, obtendría clasificación directa. Según TyC Sports, en la AFA no apuntan a ese único detalle. Pretenden que esta situación sirva como un banco de prueba pensando en la candidatura para el Mundial 2030, que de forma conjuntan quieren llevar adelante con Uruguay, Paraguay y Chile.





