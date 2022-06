Néstor Lorenzo dirigirá a Colombia en su camino al Mundial 2026. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN BARRETO

Nuevos aires se respiran en Colombia. Néstor Lorenzo fue anunciado y presentado como el flamante entrenador del primer equipo 'cafetero' tras las Eliminatorias Qatar 2022.

Néstor Lorenzo dejará el banquillo del Melgar de Arequipa por su arribo al combinado de la Selección de Colombia. No obstante, su designación no ha dejado a todos contentos. Jorge Luis Pinto criticó duramente al argentino, quien será parte del proceso eliminatorio al Mundial 2026.

En conversación con Fútbol Red, el también exentrenador de Alianza Lima habló fuerte sobre Lorenzo, a quien no ve como la persona idónea para dirigir a referentes como Luis Díaz, David Ospina, James Rodríguez, Luis Muriel, Yerry Mina y más.

Jorge Luis Pinto y fuertes críticas a Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo tiene pasado como asistente en Toluca, Tigres y el seleccionado colombiano. | Fuente: EFE

"La verdad que me vi sorprendido con su confirmación. No es mejor que Alexis García, Hernán Torres o Alberto Gamero. No tiene estatus para estar en el equipo", sostuvo en un primer momento.

Además, dio cuenta que -para él- el estratega es un desconocido. Considera que la directiva de su país debió ir por otra persona para el cargo.

"No sé si sabe trabajar, nunca lo he visto. Para los méritos de llegar al estatus de una Selección de Colombia, en este momento, no los tiene. Era mejor alguien de mayor experiencia", dijo.

Por último, en relación a Néstor Lorenzo, añadió que "hay entrenadores que son muy superiores. Él casi no ha dirigido. Ojalá haga bien las cosas, pero no creo".

Hay que tener en cuenta que el DT, primero, dirigirá al Melgar en lo que queda de la Liga 1 Betsson (va en el primer lugar del Apertura) y en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El rival a vencer es el colombiano Deportivo Cali.

"El grupo tiene que ser muy unido y estar enfocado en un mismo proyecto", sostuvo en un presentación el estratega argentino.

