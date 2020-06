Neymar en fiestas en París. | Fuente: Instagram

El volante español Ander Herrera, de París Saint Germain (PSG), contó cómo es su vida en Francia. Uno de los temás más llamativos fue cuando dio detalles de cómo son las fiestas de su compañero de equipo, el brasileño Neymar.

"Él la verdad es que cuando hace algo lo hace para pasarlo bien. Y él lo organizó para pasarlo bien", afirmó Herrera en el programa La Resistencia de Movistar+. Además dijo que Neymar alquiló un teatro para la reunión y que ubicó a los futbolistas casados con sus esposas en el piso de arriba y a los solteros en la zona de abajo.

Incluso, Herrera no tuvo problemas en afirmar que su esposa no lo deja ni ir al baño cuando va a la fiesta de Neymar. "Era a tu libre elección. Neymar estaba en todos lados y lo pasamos muy bien. Y yo la verdad es que le felicité. Eso sí, mi mujer no me dejaba ni ir al baño ni bajar a la planta de abajo", agregó.



Ander Herrera también lamentó, entre risas, que su compatriota Jesé no haya asistido a la fiesta de 'Ney'. "Coincidí en la pretemporada con Jesé. A mí me parece un excelente chaval. Yo soy un poco cabr&% y en el gimnasio conectaba para poner uno de sus temas. Yo creo que ahora está mucho más centrado en el fútbol. Jesé se fue antes de que Neymar llegara. Lo siento mucho por Jesé porque no pudo ir al cumpleaños de Neymar", continuó.

Hay que indicar, Neymar llegó a Francia y realizó una fiesta con modelos junto a Marco Verrati.