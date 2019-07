Neymar tiene 60 goles anotados con la Selección Mayor de Brasil. | Fuente: AFP

PSG sigue sin tener una propuesta oficial sobre la mesa por los servicios del brasileño Neymar. En declaraciones recogidas por el medio francés Le Parisien, Leonardo, director deportivo del elenco parisino, manifestó que la situación del atacante de 27 años no ha variado en los últimos días y de momento sigue perteneciendo al club.

"Honestamente, no hay nada diferente desde la última vez que hablamos. Hasta ahora no hay ninguna oferta concreta por Neymar y sigue siendo jugador del PSG, ho ha cambiado nada. Repito que no ha habido ninguna propuesta formal, la situación sigue siendo la misma desde hace diez días con el futbolista", dijo Leonardo.

Teniendo en cuenta que falta menos de dos semanas para que se cierre el periodo de transferencias de mitad de año en Europa, todo indica que Neymar no se irá del PSG. Al no haber ninguna propuesta del FC Barcelona y considerando que los clubes de la élite europea ya han hecho una fuerte inversión en fichajes, difícilmente 'Ney' cambiará de aires en esta mitad de año.

Incluso, Thomas Tuchel, director técnico del PSG, también se refirió a la situación de Neymar y aseguró que le gustaría que se quede en esta temporada. Se espera que 'Ney' haga su debut en la pretemporada con la escuadra francesa el próximo sábado 27 de julio, cuando se enfrenten al Inter de Milán.