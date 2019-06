El delantero de la Selección de Brasil Neymar participa en el entrenamiento en Teresópolis | Fuente: EFE | Fotógrafo: Antonio Lacerda

El delantero brasileño Neymar, concentrado con su selección para la Copa América que comienza en dos semanas, es víctima de un intento de extorsión por parte de la mujer que lo acusa de haberla violado en París, afirmó este sábado el padre y representante del futbolista, Neymar da Silva Santos.



El padre del mayor astro actual de la selección brasileña afirmó en declaraciones a un programa de la red de televisión Bandeirantes que Neymar conoció a su acusadora en Instagram, la invitó a París y tuvo relaciones sexuales con ella, pero, insistió varias veces, consentidas por ambos.



Agregó que esa misma noche Neymar percibió que había caído en una trampa de la mujer, que supuestamente exigía una extorsión.



Silva Santos dijo que personas que se dijeron representantes de la acusadora lo buscaron a él en Brasil para exigirle dinero a cambio de no presentar la denuncia, lo que rechazó tajantemente.



"Son personas que intentan chantajearlo, pero estamos preparados para ese tipo de situación, aunque no la esperábamos. En realidad no hubo ningún crimen y Neymar es víctima de un intento de extorsión. Tenemos toda la documentación para probarlo", afirmó.



"Infelizmente nos entristece este tipo de situación, pero estamos tranquilos y esperando que la Justicia lo resuelva porque las acusaciones no son pertinentes. Ella va a tener que pagar por lo que está diciendo y la Justicia lo va a resolver lo más rápido posible", afirmó.







Denuncia en Brasil

La mujer que acusa a Neymar presentó una denuncia en una comisaría de Policía en la ciudad brasileña de Sao Paulo y aseguró que la violación ocurrió el 15 de mayo pasado en París, a donde viajó por invitación del futbolista.



La víctima, que no fue identificada, relató en su denuncia que conoció al futbolista del París Saint-Germain a través de las redes sociales y empezaron a intercambiarse una serie de mensajes.



Según su versión, Neymar la invitó para que se encontraran en París y uno de sus asesores entró en contacto con ella para darle los pasajes de avión y el hospedaje.



La mujer indicó que se hospedó en el Hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe, adonde Neymar llegó sobre las 20.00 horas, "aparentemente embriagado", y que pese a que comenzaron a conversar e intercambiar caricias, en un momento dado el futbolista se volvió agresivo y practicó la relación sexual contra su voluntad.



Agregó que no presentó la denuncia en París porque estaba con miedo y emocionalmente afectada.



"Me buscaron (para supuestamente pedir dinero) y los rechacé. Como ellos saben del peso de la imagen de Neymar y de la repercusión que cualquier acusación puede generar, comenzaron a chantajearme", afirmó el padre del futbolista al relatar sus encuentros con supuestos representantes de la víctima.







Chantaje

"Ellos me buscaron en Sao Paulo. Tuvieron la osadía de ir a mi casa y en ese momento me dijeron que el motivo era dinero. Gracias a Dios, él (Neymar) guardó todos los mensajes y todo está documentado, porque sabemos del ruido que eso puede generar", agregó.



El padre del jugador del PSG agregó que adoptará todas las medidas judiciales necesarias para preservar la imagen de su hijo.



"Ahora vamos a ver hasta dónde quieren llegar. Tal vez ni abran investigación. Pero vamos a hacer lo necesario para buscar una reparación: daños morales, calumnia y difamación", afirmó.



Neymar se entrenó normalmente en la mañana este sábado con la Canarinha con miras a la Copa América, que comienza el próximo 14 de junio, tras haber estado tres días bajo cuidado de fisioterapeutas por molestias en la rodilla izquierda. (EFE)