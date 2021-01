Neymar eligió el once histórico del PSG | Fuente: PSG

En agosto de 2020, PSG cumplió 50 años de vida institucional, pero eso no es impedimento para seguir celebrando. Como parte de esos festejos le pidió a Neymar que elija su once ideal, pero no era uno cualquiera. Tenía que ser el de todos los tiempos, el histórico del equipo parisino.

El delantero brasileño puso manos a la obra y lo hizo. Entre ellos encontramos a Ronaldinho e Ibrahimovic. No se incluyó y tampoco mencionó a Edinson Cavani, quien es el máximo artillero del club parisino con 200 goles.

El once ideal de Neymar incluye a varios compatriotas. Este quedó conformado por Buffon; Dani Alves, Alex, David Luiz, Maxwell; Beckham, Thiago Motta, Nené; Ronaldinho; Weah e Ibrahimovic.

Después de dar los nombres uno por uno, Ney dio sus argumentos de su elección.