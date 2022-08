Neymar y Kylian Mbappé juntos en el último entrenamiento de PSG. | Fuente: AFP

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, se pronunció sobre el problema entre Neymar y Kylian Mbappé sucedido en el choque ante Montpellier y que se alargó en las redes sociales por unos 'likes' del brasileño a su compañero de equipo. En su opinión, no existe un 'cortocircuito' entre sus estrellas.

Durante la conferencia de prensa previa al choque de la Ligue 1 ante el Lille el domingo, el técnico francés se refirió sobre quién tenía que lanzar un penal decretado el pasado fin de semana ante el Montpellier.

"No pasó nada, fue algo corto. Los dos hablaron, hubo una conversación y Kylian dejó a Ney lanzar el penal", agregó.

Para Galtier, la jerarquía está clara, con Mbappé como número uno, seguido de Neymar. Aunque dijo también confiar "en la inteligencia" de sus jugadores en determinadas circunstancias. El entrenador también citó a otros posible pateadores, como Lionel Messi o Sergio Ramos, de quien destacó su calidad en los penales.

"Para los delanteros -agregó- es importante marcar, no solo por sus estadísticas, sino para mantener la confianza", sostuvo.





Galtier no descarta salida de Neymar en mercado de fichajes

"El mercado siempre depara sorpresas, muchas sorpresas. Pero no he escuchado a Ney decir que se quiera ir. Trabaja bien, tiene un buen rendimiento y no me parece que sea un jugador que esté esperando algo. Pero el mercado (de fichajes) es el mercado", señaló este viernes Galtier, esbozando una risa incómoda.

Respecto a nuevos refuerzos, Galtier se mostró algo frustrado porque los "objetivos comerciales y los deportivos" no sean coincidentes en este momento y puso presión al club para que fiche a jugadores que permitan aguantar el ritmo de competición, aún más acelerado de este año debido a la compresión del calendario por el mundial de Qatar.

Neymar es el fichaje más caro en la historia del fútbol. | Fuente: AFP

Neymar y su nuevo 'Penaltygate'

Neymar ya vivió una disputa por los penales en el PSG. Cuando arribó en 2017 tuvo un enfrentamiento con el uruguayo Edinson Cavani, que en ese entonces era el goleador del equipo y con varias temporadas encima. Un jugador referente que poco a poco dejó de serlo por la presencia del astro brasileño, cuyo fichaje hasta el momento es el más caro de la historia al alcanzar los 222 millones de euros procedente de Barcelona.





