Neymar estrella de PSG. | Fuente: AFP

Wagner Ribeiro, exagente de Neymar, ha concedido una extensa entrevista a L'Equipe en la que reveló muchos datos sobre el crack brasileño del París Saint Germain (PSG) e incluso dio a conocer que Real Madrid estaba dipuesto a pagar 300 millones de euros por su fichaje.

Sin embargo, el presidente de PSG, Nasser Al-Khelaifi, se habría negado tajantemente ante la propuesta de Real Madrid en 2019, cuando Neymar ya militaba en su segunda temporada en el club francés.

"En 2019 estuvo cerca de ir al Real Madrid. El Madrid estaba dispuesto a pagar 300 millones de euros por él. Florentino me lo dijo. Pero Nasser se negó. “¡Ni por mil millones, no se va a ir!”, me dijo", explicó el exrepresentante de Neymar.

Asimismo, dijo que Neymar tuvo grandes ofertas cuando brillaba en el Santos, pero eligió jugar por Barcelona debido a la presencia del astro argentino Lionel Messi, con quien hizo una gran sociedad entre el 2013 al 2017.

Neymar es el fichaje más caro en la historia del fútbol. | Fuente: AFP

“Quería jugar con Messi. Esa fue su elección. Lo respeté, aunque no fue bueno para mí. Cuando firmó y fue presentado, me sentí humillado. No me dejaron participar. Como me llevo bien con Florentino Pérez, me dejaron fuera de todo. Fue injusto", sostuvo.

Wagner Ribeiro también contó que su prioridad era que 'Ney' fiche por Real Madrid, aunque la oferta de PSG era más atractiva. “Fue Zahavi quién lo gestionó con Antero Henrique. Pero ese año anterior preparamos bien el terreno. Yo le presenté a Nasser Al Khelaifi a Neymar padre. Pero, una vez más, no he recibido nada del PSG ni de Neymar. Ese año yo quería fue fichara por el Real Madrid. A nivel económico, no he ganado nada con Neymar. No puedo obligar al PSG o al Barça a pagarme”, concluyó.



Neymar se alista para el partido entre PSG y Bayern Munich por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. En la ida el equipo de Mauricio Pochettino ganó 3-2 en Alemania.





NUESTRO PODCAST

¿Por qué la OMS no recomienda que los privados compren vacunas?

La Organización Mundial de la Salud ha detectado posibles falsificaciones de vacunas contra el coronavirus en varios países del mundo. Por ello, de momento, la OMS recomienda que solo los gobiernos las compren y distribuyan.