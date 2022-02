Neymar junto a Messi en PSG. | Fuente: AFP

Neymar se sinceró en una charla en el podcast de Gaules, un reconocido streamer brasileño. La estrella de París Saint Germain (PSG) y Selección de Brasil dio detalles sobre su futuro. No descartó incursionar en la MLS.

"No sé. Tengo algunas dudas al respecto. No sé si volveré a jugar en Brasil. Me encantaría jugar en la MLS, en realidad. Me encantaría jugar allí al menos durante una temporada. ¿Por qué? Su temporada es más corta, así que tendría tres meses de vacaciones. Jugaría muchos años más", señaló 'Ney' que también habló sobre la fecha de su retiro.

"Bromeo con mis amigos que me jubilaré cuando tenga 32 años. Pero es solo una broma. No lo sé. Honestamente, jugaré hasta que esté mentalmente cansado. Si mi salud mental está bien y mi cuerpo también... Físicamente, creo que todavía aguantaré unos cuantos años. Pero mi salud mental es lo más importante. Mi contrato con el PSG durará hasta que tenga 34 años. Así que estaré jugando hasta entonces al menos", agregó Neymar.

Neymar sobre Real Madrid



"Esperamos hacer historia en el Paris Saint-Germain. Veremos qué nos depara el futuro. Estamos trabajando muy duro. Por supuesto, el equipo necesita prepararse un poco más. Pero esperamos hacer historia ganando contra el Madrid", señaló Neymar que ingresó en el segundo tiempo del triunfo de PSG por 1-0 ante Real Madrid, en la ida de los octavos de final de la Champions League.

