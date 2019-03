Neymar, delantero brasileño de París Saint Germain (PSG). | Fuente: AFP

La continuidad de Dani Alves (35 años) ha causado el inicio de una pelea entre el presidente del París Saint Germain (PSG), Al Khelaifi, y el Neymar, quien pugna para que se concrete la renovación de su compatriota, según AS de España.

Según lo trascendido, Dani Alves no estaría conforme con la propuesta de continuar otro año bajo otras condiciones salariales en función de los partidos disputados. Es más, el ex jugador de Juventus pretende un aumento salarial, algo que Al Khelaifi no está de acuerdo.

En esta circunstancia, Neymar, con el apoyo del técnico Tuchel, habría exigido que renueven con esas condiciones a Dani Alves, ya que argumenta que con él se “siente mejor en París”.

Lo cierto es que Dani Alves tiene contrato con PSG hasta el 30 de junio del 2019. De momento, el sudamericano jugó en 21 ocasiones, con un total de 1.391 minutos disputados en lo que va de temporada.