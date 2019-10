Neymar jugó solo 10 minutos ante Nigeria. | Fuente: EFE

El médico de la Selección de Brasil, Rodrigo Lasmar, descartó que Neymar (27 años) haya sufrido un dolor muy agudo tras pedir su cambio durante el amistoso ante Nigeria en el Estadio Nacional de Singapur.



"Lo que sucedió realmente es que no sintió un dolor muy agudo, un episodio intenso de dolor, sintió una molestia", señaló Rodrigo Lasmar sobre Neymar, que se retiró al minuto 11 por dolores en el muslo izquierdo.



"Pidió continuar porque creyó que podría desaparecer porque no era nada consistente, pero luego vio que no era normal y prefirió salir para no tener ninguna complicación mayor", añadió Lasmar en declaraciones a la televisión brasileña.

"La primera evaluación nos muestra un cuidado específico, un poco mayor. Las primeras 24 horas son fundamentales para entender lo que sucedió, si fue sólo cansancio muscular o fue un tipo de lesión que necesitamos cuidar", concluyó.

En la banca de suplentes, Neymar se colocó una bolsa de hielos en la parte trasera en el muslo. Esta lesión podría comprometer su regreso a la Champions League en el campo del Brujas, el próximo 22 de octubre, con el PSG.