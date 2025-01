"Físicamente, no está a la altura del equipo": El duro comentario del técnico del Al Hilal sobre el presente de Neymar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Neymar sigue sin encontrar su mejor versión. Jorge Jesús, técnico del Al Hilal, aseguró que el futbolista brasileño no ha podido recuperar su mejor estado físico desde la lesión de rodilla que sufrió ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

En conferencia de prensa, el entrenador portugués indicó probablemente no sea inscrito para la Liga Profesional Saudí y que solo pueda ver competencia en la Champions League de Asia.

"Sobre Neymar... No es fácil. Viene de una lesión que lo dejó fuera de la competición. Cuando casi había regresado, volvió a lesionarse. Es un jugador que no deja lugar a dudas, un jugador de talla mundial. Pero, la verdad es que físicamente no ha podido estar a la altura del equipo", afirmó en un primer momento.

"Neymar está inscrito en la Liga de Campeones, pero no está inscrito en una competición, que es el campeonato (liga local). Él también decidirá su vida. Lo que sé es que tiene contrato con Al-Hilal. Y lo demás ya no me corresponde a mí decir nada más sobre su situación particular", complementó.

¿Neymar llegará al Inter Miami?

Por otro lado, al ser consultado sobre una posible salida de Neymar en el presente mercado, volvió a reiterar que el jugador no está registrado en la liga local, pero no quiso hablar sobre una posible transferencia del brasileño.

"No puedo comentar cosas que no sé. Lo único que sé es que Neymar no está registrado de momento. Hasta el 31 de enero la ventana está abierta. Así que no voy a especular sobre cosas que no sé", indicó.

"Cuando creé este equipo fue con Mitrovic y Neymar, antes de que tuviera esta lesión que lleva 14 o 15 meses fuera de la competición. No sé el interés de estos clubes, eso está fuera de mi control. No puedo responder porque no lo sé", finalizó.

