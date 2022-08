PSG ganó la supercopa de Francia. Neymar anotó un doblete | Fuente: AFP | Fotógrafo: JACK GUEZ

El brasileño Neymar, autor de dos de los cuatro goles con los que su equipo, el Paris Saint-Germain, ganó este domingo en Jerusalén al Nantes en la Supercopa de Francia, que si Kylian Mbappé, Leo Messi y él mismo están bien, "el PSG estará bien".



A la pregunta de si hay "un nuevo Lionel Messi" tras este partido, en el que el argentino abrió el marcador en una gran jugada personal, Neymar dijo: "No lo creo. La gente habla mucho sin saber lo que pasa en el día a día. Leo es Leo para siempre. No cambiará y seguirá siendo un jugador que marca diferencias".



"Espero que esta temporada nos quedemos los tres y que nos vaya bien. Si Kylian (Mbappé, que no pudo jugar por sanción), Leo y yo estamos bien, el PSG estará bien", agregó.



"Ha sido un buen partido. Felicidades a todo el equipo. Había un título al final, así que queríamos ganarlo", dijo Neymar.



El Paris Saint-Germain venció al Nantes por 4-0 en la Supercopa de Francia con goles de Messi, Neymar (2) y Sergio Ramos.

Así fue el gol de Neymar

Neymar marcó un golazo de tiro libre | Fuente: ESPN

Lionel Messi también se ilusiona

A través de sus redes sociales, Lionel Messi se mostró contento por su performance en la primera conquista de su club. "Felices porque queríamos arrancar la temporada ganando esta Copa, vamosss", escribió.



PSG se alzó así con una nueva Supercopa de Francia, la novena en los últimos diez años (perdió en 2021 frente a Lille) y a la que clasificó tras hacerse con la última edición de la liga.



El combinado de la capital debutará el próximo sábado en la Ligue 1 frente al Clermont Foot de cara a una temporada en la que intentará finalmente hacerse con la tan ansiada Liga de Campeones de Europa.