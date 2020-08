Neymar festeja. | Fuente: PSG

París Saint Germain (PSG) tuvo una agónica clasificación a las semifinales de la Champions League tras derrotar 2-1 a Atalanta en los minutos finales. Este logró próvocó la algarabía de los jugadores del plantel francés tras el pitazo final en el Estadio Da Luz.

La celebración se alargó hasta el traslado a su hotel de concentración, momento en el cual se apreció que Neymar y compañía celebraron con la música del cantante argentino de cumbia Dipy y su versión del Tusa de Karol G y Nicky Minaj.

"Hoy me voy de ruta, no me importa lo que digan hoy me voy a una Par-Tusa", cantó el astro brasileño y el resto de sus compañeros en el cual destacaron los argentinos Mauro Icardi, Ángel Di María y Leandro Paredes.

PSG estaba contra las cuerdas, pero en la recta final llegaron los goles del brasileño Marquinhos y el camerunés Eric Maxim Choupo-Moting. Hay que indicar que pese que Neymar falló un para de goles cantados tuvo una buena actuación y fue elegido el jugador más valioso del choque por la UEFA.

Ahora el equipo dirigido por Thomas Tuchel tendrá que jugar en semifinales de la competición con el ganador entre Leipzig y Atlético de Madrid.