N'Golo Kanté llegó al Chelsea en 2016 proveniente del Leicester City. | Fuente: AFP

N'Golo Kanté ya está por cumplir su tercera temporada consecutiva en el Chelsea pero podría ser su última en el elenco londinense. Según dio a conocer el medio francés 'Le10 Sport', varios clubes tienen en la mira al mediocampista francés de 27 años y, si bien de momento no contempla salir de la entidad inglesa, una buena oferta lo podría hacer cambiar de opinión.

La principal de intención de N'Golo Kanté, en caso tenga como alternativa dejar el Chelsea en el próximo mercado de transferencias, es jugar en el Real Madrid o Barcelona. Incluso, ahora último rechazó una propuesta por parte del PSG con la ilusión de que llegue una oferta de uno de los clubes grandes de la Liga Santander en el siguiente libro de pases.

No obstante, desde el PSG han asegurado que no se rendirán ante este primera negativa de N'Golo Kanté y tienen la fe de poder concretar su transacción de cara a la siguiente temporada. Por el lado de Chelsea no piensan desprenderse del volante campeón del mundo por un monto menor a 110 millones de euros, por lo que su salida no será fácil para cualquier club que desee sus servicios.

En la presente temporada con el Chelsea, N'Golo Kanté ha disputado 34 encuentros en todas las competiciones y ha anotado en tres oportunidades. Hasta el momento ha demostrado ser una pieza clave en el esquema de Maurizio Sarri y uno de los mejores en su posición en toda la Premier League.