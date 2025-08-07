Nominados al Balón de Oro 2025: lista completa de candidatos y todas las categorías del premio France Football

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nuevos aires en el Balón de Oro. Este jueves 7 de agosto se dieron a conocer a los nominados en cada de las categorías de los premios entregados por France Football.

En la categoría mejor jugador masculino, dos nombres resuenan más que ninguno: el francés Ousmane Dembélé y el español Lamine Yamal. Mientras que en la categoría femenina, Aitana Bonmati y Alexia Putellas, ganadoras de las cuatro últimas premiaciones, pelearán por quedarse con el galardón, donde también están nominadas siete jugadoras del Arsenal y cuatro del Chelsea.



Lamine Yamal, máximo candidato para el Balón de Oro

Lamine Yamal, a sus 18 años, figura como uno de los candidatos a llevarse el Balón de Oro, impulsado por una gran temporada en el Barcelona, con 21 goles y 22 asistencias, además de ser campeón de liga, copa y Supercopa en España. Sin embargo, podría quedarse con las manos vacías, tras caer en la semifinal de la Champions League ante el Inter de Milán y en la final de la Liga de las Naciones contra Portugal.



El delantero también opta por renovarse en el Trofeo Kopa, a mejor jugador menor de 21 años, junto con su compatriota y compañero de equipo Pau Cubarsí, aunque su principal rival parece ser el francés del PSG Desiré Doué de una lista en la que también figura el reciente fichaje del Real Madrid Dean Huijsen.



La buena temporada de su club le ha llevado a colocar a cuatro futbolistas entre los 30 finalistas, acompañado por Pedri, que integra la lista por segunda vez, el polaco Robert Lewandowski, segundo en 2021, y Raphinha, debutante en esa nómina.



El Barcelona se ha colado también entre los candidatos a mejor club del año y su entrenador, el alemán Hansi Flick, entre los finalistas al trofeo Cruyff a mejor entrenador. Solo el PSG le supera: nueve futbolistas entre los 30 finalistas, el campeón de Europa parte como favorito para ser el mejor club del año (también lo pretenden, con menos argumentos, Liverpool, Chelsea y Botafogo) y su entrenador, el español Luis Enrique, es el mejor colocado para apuntarse el premio que desde el año pasado lleva el nombre de su admirado Cruyff.



What's next?



The 6️⃣9️⃣ ceremony of the Ballon d’Or

📍Paris, Théâtre du Châtelet

📅 September, 22nd 2025 pic.twitter.com/Ru2gA9Isoe — Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025

¿Cuándo se celebrará el Balón de Oro 2025?

El Balón de Oro se llevará a cabo el 22 de septiembre en el teatro Chatelet de la ciudad de París (Francia).

¿Cuál es la lista completa de nominados al Balón de Oro 2025?

Nominados Mejor Técnico

Antonio Conte (Napoli)

Luis Enrique (PSG)

Hansi Flick (FC Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Arnse Slot (Liverpool)

Nominados a Mejor Arquero

Alisson Becker (Liverpool)

Yassine Bounou (Al Hilal)

Lucas Chevalier (Lille)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ginaluifi Donnarumma (PSG)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Jan Oblak (Atlético de Madrid)

David Raya (Arsenal)

Matz Sels (Nottingham Forest)

Yann Sommer (Inter de Milán)

Nominados a Mejor Jugador Joven

Ayyoub Bouaddi (Lille)

Pau Cubarsí (FC Barcelona)

Désiré Doué (PSG)

Estevao (Chelsea)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Rodrigo Mora (Porto)

Joao Neves (PSG)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Kenan Yildiz (Juventus)

¿Quiénes son los nominados a mejores jugadores en el Balón de Oro 2025?

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Désiré Doué (PSG)

Denzel Dumfries (Inter de Milán)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Viktor Gyokeres (Arsenal)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern Munich)

Khvicha Kvratskhleia (PSG)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Scott Mc Tominay (Napoli)

Nuno Mendes (PSG)

Joao Neves (PSG)

Michael Olise (Bayern Munich)

Cole Palmer (Chelsea)

Pedri (FC Barcelona)

Raphinha (FC Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Fabian Ruiz (PSG)

Mohamed Salah (Liverpool)

Vrigil van Dijk (Liverpool)

Vinicius (Real Madrid)

Florian Wirtz (Liverpool)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

¿Quiénes son las nominadas a mejoras jugadoras en el Balón de Oro 2025?

Leah Williamson (Arsenal)

Melche Dumornay (Lyon)

Pernille Harder (Bayern Munich)

Claudia Pina (FC Barcelona)

Cristiana Girelli (Juventus)

Alexia Putellas (FC Barcelona)

Hanna Hampton (Chelsea)

Brabra Banda (Orlando Pride)

Emily Fox (Arsenal)

Clara Mateo (Paris FC)

Lucy Bronze (Chelsea)

Temwa Chawinga (Kansas City Current)

Patri Guijarro (FC Barcelona)

Lindsey Heaps (Lyon)

Steph Catley (Arsenal)

Aitana Bonmati (FC Barcelona)

Chloe Kelly (Manchester City)

Sandy Baltimore (Chelsea)

Frida Leonhardsen-Maanum (Arsenal)

Caroline Weir (Real Madrid)

Alessia Russo (Arsenal)

Amanda Gutierres (Palmeiras)

Ewa Pajor (FC Barcelona)

Esther González (NJ/NY Gotham FC)

Klara Buhl (Bayern Munich)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Caroline Graham Hansen (FC Barcelona)

Marta (Orlando Pride)

Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)

Sofia Cantore (Washington Spirit)





