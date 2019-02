Estos son los jugadores que van a dejar la vida por los colores, que van a representar al Club del Pueblo 🔵🔴



Los que tendrán el privilegio de vestir nuestra camiseta🔝



No veo la hora que juegues, quiero estar contigo 🎶🎵#LaVidaPorLosColores pic.twitter.com/68io0mo7Jk — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) 16 de febrero de 2019

El superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño concita la máxima atención de la jornada del Apertura en Paraguay, la sexta, como ambos equipos liderando la tabla y con el Rey de Copas invicto y con un partido menos que el Ciclón de Barrio Obrero.



Será el domingo cuando los dos históricos rivales se batan en el asunceno Defensores del Chaco, en jornada entre el viernes y el lunes.



Ambos conjuntos llegan al duelo, todo un acontecimiento en Paraguay, con diferencias sobre sus inmediatos seguidores, San Lorenzo y Guaraní, a tres puntos de los dos cabezas de serie.



Olimpia, bicampeón de la pasada temporada, escaló a la cima este miércoles al barrer a Nacional (2-4), en partido de regularización de la primera fecha.



El técnico argentino Daniel Carnero no contó para ese partido con referentes en ataque como William Mendieta o el veterano Roque Santa Cruz, que con toda seguridad saldrán al Defensores del Chaco.



Por su parte, el español Fernando Jubero, el técnico de Cerro Porteño, podría prescindir del goleador Diego Churín, a la espera del parte médico debido a un problema muscular.



Los de Jubero encaran el primer clásico de la temporada con un juego compactado y basado en la veteranía de jugadores como Nelson Valdes, uno de los tres ejecutores del partido del pasado fin de semana contra River Plate (3-1).



La jornada es una oportunidad para que el recién ascendido San Lorenzo, de la populosa ciudad del mismo nombre, en el Gran Asunción, siga dando alegrías a sus aficionados, tras el ascenso que le ha colocado en la liga grande.



El sábado se enfrenta a Santaní, el último de la clasificación y recién apeado de la Copa Sudamericana por el colombiano Once Caldas.



Guaraní, con los mismos puntos, abre la fecha, el viernes, contra Sportivo Luqueño, en mitad de la tabla.



Jornada también para observar el comportamiento del Libertad que dirige el colombiano Lionel Álvarez, tras la exhibición de este miércoles contra el boliviano The Strongest en la segunda fase de la Libertadores (5-1), y que el sábado se las verá con River Plate.







(Con información de EFE)

🙋🏻‍♂️📋 Ellos son los jugadores concentrados para el partido de mañana ⚽️



¡Vamos OLIMPIA! 👊🏻#OlimpiaDeSiempre ⚪️⚫️⚪️ pic.twitter.com/jmFALDUf7e — Club Olimpia (@elClubOlimpia) 16 de febrero de 2019