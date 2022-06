Guía TV, Panama vs Costa Rica: incidencias por Liga de Naciones Concacaf. | Fuente: Instagram

De poder a poder. Panamá chocará ante Costa Rica, en Ciudad de Panamá, en partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo B (Liga A) de la Liga de Naciones Concacaf.

El duelo de la Selección de Panamá frente a su par de Costa Rica está programado para el jueves 2 de junio en el Estadio Rommel Fernández a las 6:30 p.m. hora peruana. Será transmitido vía TV por la señal de TUDN, Nex TV, Teletica y RPC, en tanto que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

"Es un nuevo proceso, pensando a largo plazo, donde el objetivo es estar en todas las competiciones", indicó en conferencia de prensa el seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen.

Panamá vs. Costa Rica: horarios en el mundo

Perú: 6:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Panamá: 6:30 p.m.

Costa Rica: 5:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 7:30 p.m.

"TENEMOS QUE VER HACIA EL FUTURO"



A un día del partido de 🇵🇦 🆚 Costa Rica 🇨🇷, el DT @T9Christiansen habló en conferencia de prensa y dejó sus sensaciones sobre el debut en la @CNationsLeague.



📽️ https://t.co/bIpjPaJFQC.

— FEPAFUT (@fepafut) June 2, 2022

El entrenador agregó que el futuro de la selección de Panamá, cimentado en el trabajo que se hace en las categorías sub'20 y sub'21, "promete y apasiona".



El timonel, quien se encuentra en negociaciones contractuales más allá de diciembre de 2022, aclaró que por el momento se enfocará "en la Liga de Naciones, cuando acabe hablamos de la renovación".



El técnico de Panamá cuenta con todas sus armas para este duelo frente a los ticos, mismo que se ha dicho con anterioridad que tendrá un cierto matiz a revancha y que saldrán con el objetivo de ganar los tres puntos.



"Será un partido complicado, aunque sabemos que un partido de clasificación a un Mundial y uno de Liga de Naciones no tienen el mismo peso, pero igual hay que ir con agresividad a ganar el partido", apuntó Christiansen.



Por la Selección de Costa Rica, entrenado por el colombiano Luis Fernándo Suárez, no estarán Bryan Ruiz, por dar positivo por covid-19, y Keylor Navas que se alista para el partido de repesca de los ticos frente a Nueva Zelanda, el 14 de junio próximo.



Ante la ausencia de Navas, Christiansen puntualizó que sin él Costa Rica no estuviera tan cerca del Mundial, pero a su vez señaló "me da igual esté o no esté" y hay que salir a ganar el partido.

Panamá vs. Costa Rica: posibles alineaciones

Panamá: Luis Mejía; Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Jiovany Ramos, César Blackman; Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Edgar Yoel Bárcenas, Alberto Quintero; Freddy Góndol y Rolando Blackburn.

Costa Rica: Leonel Moreira; Oscar Duarte, Juan Pablo Vargas, Ricardo Blanco, Ian Lawrence; Yeltsin Tejeda, Orlando Galo, Brandon Aguilera; Gerson Torres, Jewison Bennette y Johan Venegas.

¿Dónde ver el Panamá ante Costa Rica vía TV por Liga de Naciones Concacaf?

Lo ves por las señales de TUDN, Nex TV, Teletica y RPC. RPP te lleva el minuto a minuto más completo. (EFE)

