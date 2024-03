"¿Por qué no?", Karim Benzema apunta a París 2024

El popular 'Gato' lo tiene claro. El exjugador del Real Madrid, Karim Benzema, presentó de forma oficial su candidatura para integrar la Selección de Francia en los Juegos Olímpicos París 2024.

"¿Los Juegos? Por qué no", declaró el actual futbolista del Al-Ittihad de Arabia Saudita, de 36 años, a L'Equipe al postularse como uno de los tres integrantes de más de 23 años de la lista de Thierry Henry para París 2024.

Retirado de la selección absoluta tras 97 partidos y 37 goles, y muy crítico con el seleccionador, Didier Deschamps, Benzema puede volver así a vestir la camiseta 'bleu'.

Benzema tiene contrato en Al Ittihad hasta 2026. | Fuente: @ittihad

La chance de Benzema de cara a París 2024

Hay que esperar a conocer si Henry accede a convocarle y si su club, con el que esta temporada ha disputado 26 partidos y ha marcado 15 goles, se lo permite.

El seleccionador francés Sub 23 ya ha asegurado que muchos clubes, entre ellos el Real Madrid, ya le han mostrado su negativa a prestar a sus futbolistas para los Juegos, competición que no se celebra dentro de las fechas reservadas por la FIFA, por lo que no tienen obligación de hacerlo.

Eso aleja la opción de contar con jugadores en Francia que habían mostrado su deseo de acudir a los Juegos Olímpicos París 2024 en su país, como Eduardo Camavinga o, si finalmente ficha por el Madrid, Kylian Mbappé.

Hay que tener en cuenta que el equipo de Karim Benzema, en lo que va de la liga árabe, está en el cuarto puesto con 43 puntos, a 25 unidades del líder al Hilal.

¿Cómo será el fútbol en París 2024?

París 2024, en lo que respecta a fútbol masculino, tendrá 16 selecciones, en tanto que en la rama femenina serán 12 los elencos clasificados.

Hasta el momento, en el balompié masculino dicen presente Francia, Estados Unidos, República Dominicana, España, Israel, Ucrania, Marruecos, Egipto, Mali, Nueva Zelanda, Paraguay y Argentina.

Por su parte, en el fútbol femenino van hasta ahora Francia, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda, España, Alemania, Australia y Japón.

