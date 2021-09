"Me río de esas tonterías": la respuesta de Donnarumma sobre rivalidad con Keylor Navas | Fuente: AFP | Fotógrafo: SEBASTIEN BOZON

Gianluigi Donnarumma, arquero del PSG, finalmente ha hablado públicamente sobre la supuesta rivalidad que tiene con el costarricente Keylor Navas por el puesto de titular en el arco parisino. El italiano asegura que toma con gracia todas estas especulaciones.

"Me hacen reír. Cada vez que abro el teléfono y me pongo a leer. Lo supero porque conozco mi fuerza, sé quien soy y no hay problema", dijo el exarquero del AC Milan a Sky Sports de Italia.

El mismo Gianluigi Donnarumma asegura que siempre ha sentido el apoyo del PSG en todos los sentidos. "Estoy aquí y estoy feliz de estar aquí. El club siempre me ha apoyado y me río cuando leo todas estas tonterías. Estoy bien y sigo adelante", finalizó el golero de 22 años.

En esa misma línea, el técnico Mauricio Pochettino también fue consultado sobre la competencia entre Gianluigi Donnarumma y Keylor Navas. "Como ya he dicho siempre, las decisiones se tomarán en función de los rendimientos y partido a partido. El puesto de portero es como el del resto de jugadores", señaló.