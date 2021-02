Mauricio Pochettino | Fuente: PSG

Problemas en Paris Saint Germain. El cuadro parisino viene de golear por 4-1 a Barcelona por Champions League y vencer a Dijon por la Ligue 1. Sin embargo, los problemas le siguen apareciendo a Mauricio Pochettino.

Se trata del futboiista Mitchel Bakker, lateral izquierdo que era muy tomando en cuenta por Thomas Tuchel, ex entrenador del cuadro parisino, y que no ha sido muy usado por Pochettino desde su llegada, sino que ha preferido elegir a Layvin Kurzawa.

Desde que el entrenador argentino arribó al cuadro parisino, Bakker ha sido titular en tres partidos y, aunque se pensaba que iba a ser utilizado ante Dijon. Finalmente Pochettino decidió poner a Abdou por la izquierda para darle descanso a Kurzawa.

Haber sido relegado como jugador de tercer orden no le gustó a Bakker y protagonizó un polémico hecho durante los entrenamientos del conjunto francés.

Según informó L'Equipe, Mitchel Bakker no quiso seguir las indicaciones de los preparadores físicos de PSG y se retiró de la sesión que hacen luego de los partidos los futbolistas que no jugador o jugaron poco, esto tomando en cuenta de que el holandés no jugó ni un minuto.

Incluso, según el mencionado medio, Bakker pateó una lona publicitaria. Sin embargo, minutos después el futbolista se retractó y se disculpó con los preparadores físicos de Pochettino y siguió entrenando. Sin embargo, el cuerpo técnico continúa incómodo con el incidente.