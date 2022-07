Partidos de hoy, Perú, sábado 09 de julio: horarios y resultados. | Fuente: EFE

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. Sport Huancayo por Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de la Liga Profesional y de otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, sábado 09 de julio 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson -Perú



1:00 p.m. Sporting Cristal vs. Sport Huancayo -GOLPERÚ



3:15 p.m. Ayacucho FC vs. Municipal -GOLPERÚ



6:00 p.m. Cienciano vs. César Vallejo -GOLPERÚ







Partidos de hoy, Liga Profesional Argentina



11:00 a.m. Patronato vs. Arsenal Sarandí -Star+ y AFA Play



1:30 p.m. San Lorenzo vs. Boca Juniors -ESPN y Star+



4:00 p.m. Banfield vs. Unión Santa Fe -Star+ y AFA Play



6:30 p.m. Platense vs. Newell´s -TyC Sports y AFA Play



6:30 p.m. Talleres Córdoba vs. Barracas Central -AFA Play



Partidos de hoy, MLS -Estados Unidos



12:00 p.m. New York City vs. New England -Star+



3:30 p.m. Seattle Sounders vs. Portland Timbers -Star+



6:00 p.m. Atlante United vs. Austin FC -Star+



6:00 p.m. Charlotte FC vs. Nashville FC -Star+



6:30 p.m. CF Montreal vs. Sporting KC -Star+



6:30 p.m. Toronto FC vs. San Jose -Star+



6:30 p.m. Cincinnati vs. New York RB -Star+



7:00 p.m. Chicago Fire vs. Columbus Crew -Star+



7:00 p.m. Orlando City vs. Inter Miami CF -Star+



7:30 p.m. Houston Dynamo vs. FC Dallas -Star+



9:00 p.m. Real Salt Lake vs. Colorado Rapids -Star+



Partidos de hoy,Serie A -Brasil



2:30 p.m. RB Bragantino vs. Avaí -Star+ y Brasileirao Play



5:00 p.m. Fluminense vs. Ceará -Star+ y Brasileirao Play



6:30 p.m. Goiás vs. Athletico Paranaense - Star+ y Brasileirao Play



Partidos de hoy, Liga MX -México



7:05 p.m. León vs. Pumas -Claro Sports y Marca Claro (Youtube)



Partidos de hoy,LigaBetPlay -Colombia



3:15 p.m. Envigado vs. América de Cali -Win Sports y RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy,LigaFutVe-Venezuela



6:15 p.m. Zamora FC vs. Deportivo Lara- GolTV

Partidos de hoy,LigaPro -Ecuador



3:00 p.m. Aucas vs. Orense SC -Star+ y GolTV

5:30 p.m. 9 de Octubre vs. Técnico Universitario -Star+ y GolTV

8:00 p.m. Gualaceo vs. LDU Quitp -Star+ y GolTV



Partidos de hoy,Copa América Femenina -Sudamérica



4:00 p.m. Uruguay vs. Venezuela -DirecTV Sports



7:00 p.m. Brasil vs. Argentina -DirecTV Sports















