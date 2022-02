Diogo Jota y Luis Diaz de Liverpool | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Liverpool vs Leicester City desde las 2:45 p.m. por Premier League. Entérate aquí de toda la información de la Copa Libertadores Sub 20, Copa del Rey, Copa Italia y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, jueves 10 de febrero de 2022: horario y guía de canales







Premier League

2:45 p.m. Liverpool vs Leicester City - Star+, ESPN

2:45 p.m. Wolves vs Arsenal - Star+

Copa de la Liga Argentina

5:15 p.m. Sarmiento vs Atlético Tucumán - TNT Sports

5:15 p.m. Patronato vs Argentinos Juniors - FOX Sports Premium

7:30 p.m. Newell's vs Defensa y Justicia - FOX Sports Premium

7:30 p.m. Central Córdoba vs Barracas Central - TNT Sports

Copa del Rey

3:30 p.m. Ahtletic Club vs Valencia - DirecTV Sports

Copa Libertadores Sub 20

3:00 p.m. Newell's vs U. de Concepción - Conmebol Libertadores Youtube, Facebook Conmebol Libertadorews, Twitch Conmebol Libertadores, TikTok Conmebol Libertadores

5:30 p.m. Guaranì vs Orense SC - Conmebol Libertadores Youtube, Facebook Conmebol Libertadorews, Twitch Conmebol Libertadores, TikTok Conmebol Libertadores

Copa Italia

12:00 m. Atalanta vs Fiorentina - Star+

3:00 p.m. Juventus vs Sassuolo - Star+, ESPN 2

Indian Super League

9:00 a.m. Jamshedpur vs Kerala Blasters - OneFootball.