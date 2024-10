Partidos de hoy, lunes 14 de octubre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Nations League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alemania vs Países Bajos por la UEFA Nations League. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, lunes 14 de octubre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Nations League - UEFA

11:00 a.m. | Georgia vs Albania - ESPN 2, Disney+

11:00 a.m. | Azerbaiyán vs Eslovaquia - Disney+

1:45 p.m. | Italia vs Israel - Disney+

1:45 p.m. | Bélgica vs Francia - Disney+

1:45 p.m. | Alemania vs Países Bajos - Disney+

1:45 p.m. | Bosnia vs Hungría - ESPN, Disney+

1:45 p.m. | Islandia vs Turquía - Disney+

1:45 p.m. | Ucrania vs República Checa - ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Estonia vs Suecia - Disney+

1:45 p.m. | Gales vs Montenegro - Disney+

Partidos de hoy, Nations League - Concacaf

3:00 p.m. | Puerto Rico vs Saint Maarten - Concacaf GO, Concadaf YouTube

3:00 p.m. | Curazao vs Granada - Concacaf GO, Concadaf YouTube

6:00 p.m. | Haití vs Aruba - Concacaf GO, Concadaf YouTube

6:00 p.m. | Santa Lucía vs Saint Martin - Concacaf GO, Concadaf YouTube

8:00 p.m. | Jamaica vs Honduras - Concacaf GO, Concadaf YouTube

8:00 p.m. | Trinidad y Tobago vs Cuba - Concacaf GO, Concadaf YouTube

8:00 p.m. | Nicaragua vs Guayana Francesa - Concacaf GO, Concadaf YouTube

Partidos de hoy, Segunda División - España

1:30 p.m. | Sporting Gijón vs Castellón - Disney+

Partidos de hoy - Primera División - Colombia

6:20 p.m. | América de Cali vs Medellín - RCN

8:30 p.m. | Atlético Nacional vs Envigado - RCN