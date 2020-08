Partidos de HOY, 20 de agosto | Fuente: Instagram

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horario y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre New York City vs. New York Red Bulls por la temporada regular de la MLS. Entérate aquí de toda la información de las ligas de fútbol mundial, LaLiga SmartBank, Brasileirao, Liga 1, y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, jueves 20 de agosto de 2020: horario y guía de canales





MLS:



6:00 p.m. New York Red Bulls vs. New York City

6:30 p.m. Columbus Crew vs. Chiga Fire

6:30 p.m. New England Revolution vs. Philadelphia Union





LaLiga SmartBank - Play offs:



3:00 p.m. Elche vs. Girona - DirecTV Sports 1613





Brasileirao:



5:15 p.m. Sport Recife vs. Santos

6:00 p.m. Ceara vs. Vasco Da Gama

6:00 p.m. Sao Paulo vs. Bahía





Torneo Apertura - Uruguay:

10:00 a.m. Cerro vs. Fénix

1:00 p.m. Cerro Largo vs. Liverpool

3:30 p.m. Nacional vs. Torque