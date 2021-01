Guía de partidos que se jugarán hoy, 19 de enero de 2020 | Fuente: AFP | Fotógrafo: FILIPPO MONTEFORTE

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre AS Roma vs. Spezia Calcio por la Coppa Italia. Entérate aquí de toda la información de Premier League, Liga MX y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, martes 19 de enero de 2021: horario y guía de canales

LaLiga

1:00 p.m. Real Valladolid vs. Elche - ESPN 3

1:00 p.m. Cádiz FC vs. Levante - DirecTV Sports

3:30 p.m. Alavés vs. Sevilla FC - DirecTV Sports



Premier League

1:00 p.m. West Ham vs. West Bromwich - ESPN 2

3:15 p.m. Leicester City vs. Chelsea - ESPN 2

Bundesliga

12:30 p.m. Borussia M'gladbach vs. Werder Bremen - OneFootball APP

2:30 p.m. Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund - OneFootball APP

2:30 p.m. Mainz 05 vs. VFL Wolfsburgo - OneFootball APP

2:30 p.m. Hertha Berlin vs. Hoffenheim - OneFootball APP

Championship

1:00 p.m. Derby County vs. Bournemoth - ESPN Play

Coppa Italia

3:15 p.m. AS Romas vs. Spezia Calcio - DirecTV Sports

LaLiga Smartbank

1:00 p.m. Mirandés vs. Rayo Vallecano

Liga Expansión MX



8:00 p.m. Cancún FC vs. Cimarrones - Claro Sports

10:05 p.m. Alebrijes Oaxaca vs. Tepatitlán FC - Claro Sports