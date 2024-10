Partidos de hoy, domingo 20 de octubre del 2024: horarios y canales TV para ver LaLiga y Reservas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Programación de los partidos de hoy, domingo 20 de octubre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Torneo de Reservas - Perú

10:45 a.m. Universitario vs. Alianza Lima - Nativa, FPF Play

Partidos de hoy, Liga 2 - Perú (Final)

2:00 p.m. Juan Pablo II vs. Alianza Universidad - Nativa, L1

Partidos de hoy, LaLiga – España

07:00 a.m. Mallorca vs. Rayo Vallecano – D Sports, DGO

09:15 a.m. Atlético de Madrid vs. Leganés – Disney+ Premium, ESPN 2

11:30 a.m. Villarreal vs. Getafe – Disney+ Premium, ESPN 2

2:00 p.m. FC Barcelona vs. Sevilla FC – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

08:00 a.m. Wolverhampton vs. Manchester City – Disney+ Premium, ESPN

10:30 a.m. Liverpool vs. Chelsea - Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

05:30 a.m. Empoli vs. Nápoli - Disney+ Premium, ESPN

08:00 a.m. US Lecce vs. Fiorentina – Disney+ Premium

08:00 a.m. Venezia FC vs. Atalanta – Disney+ Premium, ESPN 4

11:00 a.m. Cagliari vs. Torino – Disney+ Premium

1:45 p.m. AS Roma vs. Inter de Milán – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Holstein Kiel vs. FC Unión Berlín – Disney+ Premium

10:30 a.m. Wolfsburg vs. Werder Bremen – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

08:00a.m. Le Havre AC vs. O. Lyon – Disney+ Premium,

10:00 a.m. Toulouse vs. Angers – Disney+ Premium

10:00 a.m. Auxerre vs. Stade de Reims – Disney+ Premium

10:00 a.m. Nantes vs. Nice – Disney+ Premium, ESPN 4

1:45 p.m. Montpellier vs. O. Marsella – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Copa do Brasil

2:00 p.m. Corinthians vs. Flamengo – Globo Internacional

Partido de hoy, Eredivisie – Países Bajos

07:30 a.m. Heracles vs. Ajax – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Mundial Femenino Sub 17 – FIFA

3:00 p.m. Japón vs. Brasil – FIFA+, D Sports, DGO

3:00 p.m. Corea del Norte vs. Kenia – FIFA+

6:00 p.m. Zambia vs. Polonia – FIFA+

6:00 p.m. Inglaterra vs. México – FIFA+, D Sports, DGO

Partidos de hoy, Liga de Colombia

5:45 p.m. Junior vs. Deportivo Pereira – Fanatiz, RCN

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

11:00 a.m. Aucas vs. Macará – El Canal del Fútbol

1:30 p.m. Delfín SC vs. El Nacional – El Canal del Fútbol

5:00 p.m. Barcelona SC vs. Emelec – El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

1:00 p.m. Argentinos Jrs. vs. Talleres Córdoba – AFA Play, Fanatiz, TyC Sports

3:15 p.m. Estudiantes LP vs. Instituto – AFA Play, Fanatiz, Disney+ Premium

3:15 p.m. Rosario Central vs. Banfield – AFA Play, Fanatiz, TyC Sports

5:30 p.m. Godoy Cruz vs. Newell’s Old Boys – AFA Play, Fanatiz, Disney+ Premium

5:30 p.m. San Lorenzo vs. Barracas Central – AFA Play, Fanatiz, TyC Sports