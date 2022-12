Partidos de hoy, resultados y canales de TV | Fuente: Manchester United

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester United vs Burnely por EFL Carabao Cup. Entérate aquí de toda la información de Bundesliga, Premier League y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, miércoles de diciembre del 2022: horario y guía de canales

Resultados de hoy, EFL Carabao Cup

2:45 p.m. Blackburn Rovers vs Nottingham Forest - Star+

2:45 p.m. Charlton Athletic vs Brighton - Star+

3:00 p.m. Manchester United vs Burnley - Star+, ESPN

Resultados de hoy, Copa Libertadores

10:00 a.m. Sorteo de Libertadores - DSports - DGO

Resultados de hoy, Copa Sudamericana

10:00 a.m. Sorteo de Sudamericana - DSports, DGO, ESPN

Partidos de hoy, Allianz Cup

3:15 p.m. FC Porto vs Gil Vicente - Star+

Partidos de hoy, Amistoso

6:00 a.m. PSG vs Quevilly Rouen Metro - On6:00 a.ll, OneFootball PPV

Partidos de hoy, Champions League Femenina

12:45 p.m. Lyons vs Juventus - DAZN UEFA Women's, Champions League Youtube

12:45 p.m. Zurich vs Arsenal - DAZN UEFA Women's, Champions League Youtube

3:00 p.m. Barcelona vs Rosengard - DAZN UEFA Women's, Champions League Youtube

3:00 p.m. Bayern Munich vs Benfica - DAZN UEFA Women's, Champions League Youtube

Partidos de hoy, Copa de Bélgica

2:00 p.m. Brugge vs Sint-Truiden VV - OneFotball

2:00 p.m. KMSK Deinze vs Zulte Waregem - OneFotball

2:45 p.m. Genk vs Anderlecht - OneFotball, Star+



Resultados de hoy, Copa del Rey

1:00 p.m. Numancia vs Sporting Gijón - DSports, DGO

1:00 p.m. At. Saguintino vs Rayo Vallecano - DSports, DGO

3:00 p.m. Arenas Club vs Real Valladolid - DSports, DGO

3:00 p.m. CD Coria vs Real Sociedad - DSports, DGO

3:00 p.m. Arnedo vs Osasuna - DSports, DGO

3:00 p.m. Juventud Torremolinos CF vs Sevilla FC - DSports, DGO