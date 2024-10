Partidos de hoy, martes 22 de octubre del 2024: horarios y canales TV para ver Liga 1 y Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Programación de los partidos de hoy, martes 22 de octubre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto – Perú

1:00 p.m. Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso – L1 MAX, L1 Play

3:15 p.m. Los Chankas vs. César Vallejo – L1 MAX, L1 Play

6:00 p.m. Melgar vs. UTC – L1 MAX, L1 Play

8:15 p.m. Alianza Lima vs. Sport Huancayo – L1 MAX, L1 Play

Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. Atlético Mineiro vs. River Plate – Disney+ Premium, ESPN, YouTube Telefe

Partidos de hoy, Champions League – UEFA

11:45 a.m. AC Milan vs. Club Burgge – Disney+ Premium, ESPN

11:45 a.m. AS Monaco vs. Crvena Zvezda – Disney+ Premium, ESPN 2

2:00 p.m. Arsenal vs. Shakhtar Donetsk – Disney+ Premium, ESPN 3

2:00 p.m. PSG vs. PSV Eindhoven – Disney+ Premium, ESPN 7

2:00 p.m. Juventus vs. Stuttgart – Disney+ Premium, ESPN 2

2:00 p.m. Girona vs. Slovan Bratislava – Disney+ Premium, ESPN 4

2:00 p.m. Real Madrid vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium, ESPN

2:00 p.m. Aston Villa vs. Bologna – Disney+ Premium, ESPN 5

2:00 p.m. Sturm Graz vs. Sporting CP – Disney+ Premium, ESPN 6

Partidos de hoy, Champions League Elite – AFC

05:00 a.m. Shanghai Port vs Central Coast - OneFootball

05:00 a.m. Gwangju FC vs. Johor Darul - OneFootball

07:00 a.m. Buriram United vs. Pohang Steelers - OneFootball

07:00 a.m. Shandong Tai vs. Yokohama F. - OneFootball

11:00 a.m. Al Gharafa vs Al Wasl - OneFootball

11:00 a.m. Esteghal vs Al Nassr – OneFootball

5:00 p.m. Ulsan Hyundai vs Vissel Kobe – OneFootball

Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf

7:00 p.m. Motagua vs CD Águila – Disney+ Premium

9:00 p.m. Antigua vs. Alajuelense – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Copa Ecuador

3:00 p.m. U. Católica vs. Independiente del Valle – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Mundial Femenino Sub 17 – FIFA

3:00 p.m. Estados Unidos vs. Corea del Sur – FIFA+

3:00 p.m. Colombia vs España – FIFA+, D Sports, DGO

6:00 p.m. Nigeria vs. República Dominicana – FIFA+

6:00 p.m. Ecuador vs Nueva Zelanda – FIFA+, D Sports, DGO

Partidos de hoy, Youth League – UEFA

07:00 a.m. Aston Villa vs. Bologna – UEFA TV, Disney+ Premium

09:00 a.m. Real Madrid vs Borussia Dortmund – UEFA TV, Disney+ Premium