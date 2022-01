Real Madrid sale a defender la punta de LaLiga | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSE JORDAN

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs Elche por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de Premier League. y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 23 de enero de 2022: horario y guía de canales

LaLiga - España

8:00 a.m. Granada vs Osasuna - DirecTV Sports

10:15 p.m. Real Madrid vs Elche - DirecTV Sports

12:30 p.m. Rayo Vallecano vs Athletic Club - DirecTV Sports

12:30 p.m. Real Sociedad vs Getafe - DirecTV Sports

3:00 p.m. Alavés vs Barcelona - Star+, ESPN 3

Premier League - Inglaterra

9:00 a.m. Arsenal vs Burnley - Star+

9:00 a.m Leicester City vs Brigton - Star+

9:00 a.m. Crystal Palace vs Liverpool - Star+, ESPN

11:30 a.m. Chelsea vs Tottenham - Star+, ESPN

Serie A - Italia

6:30 a.m. Cagliari vs Fiorentina - Star+, ESPN

9:00 a.m. Napoli vs Salernitana - Star+

9:00 a.m. Torino vs Sassuolo - Star+

9:00 a.m. Spezia Calcio vs Sampdoria - Star+

12:00 m. Empoli vs AS Roma - Star+

2:45 p.m. AC Milan vs Juventus - Star+, ESPN 2

Bundesliga -Alemania

7:00 am. Metz vs Nice - Star+

11:05 a.m. Montpellier vs AS Monaco - Star+

2:45 p.m. PSG vs Stade de Reims - Star+ TV5 Monde, ESPN

Copa Africana de Nacionales

11:00 a.m. Burkina Faso vs Gabón - Star+

2:00 p.m. Nigeria vs Túnez - Star+

Copa de Campeones - Ecuador

7:00 p.m. LDU Quqito vs Independiente del Valle - GolTV Play, Gol TV, Star+

Liga Colombiana

4:05 p.m. Medellín vs Deportes Tolima - RCN Nueva Tele

Liga MX

1:00 p.m. Pumas UNAM vs Tigres UANL - DirecTV Sports