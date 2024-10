Partidos de hoy, domingo 27 de octubre del 2024: horarios y canales TV para ver Liga 1 y Premier League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Programación de los partidos de hoy, domingo 27 de octubre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto – Perú

Unión Comercio vs Sporting Cristal | 1:00 p.m. | L1 MAX

Sport Boys vs UTC | 1:00 p.m. | Gol Perú

Sport Huancayo vs Melgar | 3:15 p.m. | L1 MAX

Universitario de Deportes vs Cienciano | 6:00 p.m. | Gol Perú

Partidos de hoy, Inglaterra - Premier League

West Ham United vs Manchester United | 8:00 a.m. | ESPN, Disney Plus

Crystal Palace vs Tottenham | 8:00 a.m. | Disney Plus

Chelsea vs Newcastle | 8:00 a.m. | ESPN 2, Disney Plus

Arsenal vs Liverpool | 10:30 a.m. | Disney Plus

Partidos de hoy, España - LaLiga

Leganés vs Celta de Vigo | 7:00 a.m. | DirecTV

Getafe vs Valencia | 9:15 a.m. | ESPN 3, Disney Plus

Real Betis vs Atlético de Madrid | 11:30 a.m. | ESPN 2, Disney Plus

Real Sociedad vs Osasuna | 2:00 p.m. | DirecTV

Partidos de hoy, Italia - Serie A

Parma vs Empoli | 5:30 a.m. | ESPN, Disney Plus

Monza vs Venezia | 8:00 a.m. | Disney Plus

Lazio vs Genoa | 8:00 a.m. | Disney Plus

Inter vs Juventus | 11:00 a.m. | ESPN, Disney Plus

Fiorentina vs Roma | 1:45 p.m. | ESPN 3, Disney Plus

Partidos de hoy, Alemania - Bundesliga

Bochum vs Bayern Múnich | 8:30 a.m. | Disney Plus

Unión Berlín vs Eintracht Frankfurt | 10:30 a.m. | Disney Plus

Heidenheim vs Hoffenheim | 12:30 p.m. | Disney Plus

Partidos de hoy, Francia - Ligue 1

Olympique Lyonnais vs Auxerre | 8:00 a.m. | Disney Plus

Montpellier vs Toulouse | 10:00 a.m. | Disney Plus

Nice vs Monaco | 10:00 a.m. | Disney Plus

Strasbourg vs Nantes | 10:00 a.m. | Disney Plus

Olympique Marsella vs PSG | 1:45 p.m. | ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy, Portugal - Primeira Liga

Sporting Braga vs Faranse | 9:30 a.m. | GolTV

Benfica vs Rio Ave | 12:00 p.m. | GolTV

Estrela vs Vitória Guimaraes | 2:30 p.m. | Sport TV 1

Partidos de hoy, Argentina – Liga Profesional

Platense vs Argentinos Juniors | 1:00 p.m. | TyC Sports, TNT Sports

Banfield vs Racing | 3:15 p.m. | Disney Plus

Boca Juniors vs Deportivo Riestra | 5:00 p.m. | TyC Sports

Atlético Tucumán vs Lanús | 7:15 p.m. | TyC Sports

Talleres vs Tigre | 7:15 p.m. | TyC Sports

Partidos de hoy, Colombia - Primera A

Fortaleza CEIF vs Atlético Nacional | 2:00 p.m. | RCN, Fanatiz

Deportivo Cali vs Atlétio Bucaramanga | 4:10 p.m. | RCN, Fanatiz

Junior vs América de Cali | 6:20 p.m. | Fanatiz

Partidos de hoy, Ecuador - Primera División

Macará vs Cumbayá | 12:00 p.m. | Fanatiz, Zapping

El Naional vs Orense | 2:30 p.m. | Fanatiz, Zapping

Barcelona SC vs Delfin | 5:00 p.m. | Fanatiz, Zapping