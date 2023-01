Partidos de hoy, miércoles: 4 de enero de 2022: horarios y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: Andreu Dalmau

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Intercity vs Barcelona por Copa del Rey. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 4 de enero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Premier League

2:30 p.m. Southampton vs Nottingham Forest - Star+

2:45 p.m. Leeds vs West Ham - Star+

3:00 p.m. Aston Villa vs Wolves - Star+, ESPN 2

3:00 p.m. Crystal Palace vs Tottenham - Star+

Partidos de hoy, Serie A de Italia

6:30 a.m. Sassuolo vs Sampdoria - Star+, ESPN

6:30 a.m. Salernitana vs AC Milan - Star+

8:30 a.m. Torino vs hellas Verona - Star+

8:30 a.m. Spezia Calcio vs Atalanta - Star+, ESPN

10:30 a.m. AS Roma vs Bologna - Star+, ESPN

10:30 a.m. US Lecce vs Lazio - Star+

12:30 p.m. Fiorentina vs Monza - Star+

12:30 p.m. US Cremonese vs Juventus - Star+, ESPN

2:45 p.m. Inter Milan vs Napoli - Star+, ESPN

2:45 p.m. Udinese vs Empoli - Star+

Partidos de hoy, Copa del Rey

1:00 p.m. UD Logroñes vs Real Sociedad - DSports (610-619), DGO

1:00 p.m. Pontevedra vs Mallorca - DSports (610-619), DGO

1:00 p.m. Linares Deportivo vs Sevilla FC - DSports (610-619), DGO

2:00 p.m. Real Oviedo vs Atlético Madrid - DSports (610-619), DGO

3:00 p.m. Alavés vs Real Valladolid - DSports (610-619), DGO

3:00 p.m. Intercity vs Barcelona - DSports (610-619), DGO

Partidos de hoy, Liga Expansión MX

6:05 p.m. Celaya vs Cancún FC - Marca Claro (Youtube), Claro Sports

8:05 p.m. Atlético La Paz vs Mineros Zacatecas - Marca Claro (Youtube), Claro Sports

10:05 p.m. Venados vs Tepatitlán FC - Marca Claro (Youtube), Claro Sports

Partidos de hoy, Superliga Grecia

11:00 a.m. Panetolikos FC vs Atromitos - Star+

Partidos de hoy, Superliga Turca

12:00 p.m. Galatasaray vs Ankaragücü - Star+

