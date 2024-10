Partidos de hoy, domingo 6 de octubre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Sudamericano Sub 15

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs. Paraguay por el Sudamericano Sub 15 . Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, domingo 6 de octubre del 2024: horarios y guía de canales

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Partidos de hoy, LaLiga – España

07:00 a.m. Girona vs. Athletic Club – Disney+ Premium, ESPN 3

09:15 a.m. Alavés vs. Barcelona – D Sports, DGO

11:30 a.m. Sevilla FC vs. Real Betis – Disney+ Premium, ESPN 2

2:00 p.m. Real Sociedad vs. Atlético de Madrid– D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

08:00 a.m. Chelsea vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium

08:00 a.m. Aston Villa vs. Manchester United – Disney+ Premium, ESPN

10:30 a.m. Brighton vs. Tottenham - Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

05:30 a.m. Juventus vs. Cagliari - Disney+ Premium, ESPN

08:00 a.m. Bologna vs. Parma – Disney+ Premium

08:00 a.m. Lazio vs. Empoli – Disney+ Premium

11:00 a.m. Monza vs. AS Roma – Disney+ Premium, ESPN 3

1:45 p.m. Fiorentina vs. AC Milan – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Heidenheim vs. RB Leipzig – Disney+ Premium

10:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Bayern Munich – Disney+ Premium

12:30 p.m. Stuttgart vs. Hoffenheim – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

08:00a.m. O. Lyon vs. Nantes – Disney+ Premium, ESPN 4

10:00 a.m. Stade Brestois vs. Le Havre – Disney+ Premium

10:00 a.m. Stade de Reims vs. Montpellier – Disney+ Premium

10:00 a.m. Strasbourg vs. Lens – Disney+ Premium, ESPN 4

1:45 p.m. Nice vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

08:00 a.m. CA Fénix vs. Rampla Juniors – Disney+ Premium

2:00 p.m. Nacional vs. Peñarol – Disney+ Premium, GolTV

4:30 p.m. Deportivo vs. Maldonado – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Femenina

3:30 p.m. Corinthians vs. ADIFFEM – Pluto TV

6:00 p.m. Boca Juniors vs. Libertad-Limpeño – Pluto TV

Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

07:30 a.m. Feyenoord vs. Twente – Disney+ Premium

09:45 a.m. Ajax vs. Groningen – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga de Colombia

3:00 p.m. Medellín vs. La Equidad – Fanatiz, RCN

5:10 p.m. Santa Fe vs. Águilas Doradas – Fanatiz, RCN

7:20 p.m. Junior vs. Patriotas – Fanatiz, RCN

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

12:00 p.m. U. Católica vs. Imbabura – El Canal del Fútbol

2:30 p.m. LDU Quito vs. Orense SC – El Canal del Fútbol

5:00 p.m. Emelec vs. Aucas – El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

3:00 p.m. New York City vs. Nashville SC – MLS Season Pass (Apple TV)

6:00 p.m. Portland Timbrtd vs. FC Dallas – MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 15 – Conmebol

4:00 p.m. Perú vs. Paraguay – DirecTV Sports, DGO

6:30 p.m. Chile vs. Bolivia – DirecTV Sports, DGO

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

1:00 p.m. Independiente vs. Deportivo Riestra – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

2:30 p.m. Talleres vs. Belgrano – Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium

5:00 p.m. Platense vs. River Plate – Fanatiz, AFA Play, ESPN, Disney+ Premium

7:00 p.m. Boca Juniors vs. Argentinos Juniors – Fanatiz, AFA Play, ESPN, Disney+ Premium