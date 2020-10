Estadio Campeón del Siglo | Fuente: @Peñarol

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horario y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Once Caldas vs. Deportivo Pereira por el Apertura en Colombia. Entérate aquí de toda la información de las ligas de fútbol mundial, Premier League, Serie A, y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, martes 6 de octubre de 2020: horario y guía de canales

Primera A: Apertura Colombia

2:00 p.m. Santa Fe vs. Alianza Petrolera

4:00 p.m. Once Caldas vs. Deportivo Pereira

6:05 p.m. Tolima vs. Millonarios

Primera División - Uruguay

1:00 p.m. River Plate vs Plaza Colonia

4:00 p.m. Peñarol vs Club Atletico Progreso

6:15 p.m. Montevideo Wanderers vs Fenix