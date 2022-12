Partidos de hoy, jueves 8 de diciembre: resultados y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: GIUSEPPE CACACE

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Málaga vs Granada CF por LaLiga SmartBank. Entérate aquí de toda la información de la Champions League Femenina, Serie C y otras competiciones a nivel internacional.



Programación de los partidos de hoy, jueves 8 de diciembre de 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Alliaz Cup

2:00 p.m. Chaves vs FC Porto - Star+

Partidos de hoy, LaLiga SmartBank

8:00 a.m. Burgos CF vs Eibar - Star+

10:15 a.m. Lugo vs Sporting Gijón -Star+

12:30 p.m. Levante vs Ponferradina - Star+

3:00 p.m. Málaga vs Granada CF - Star+



Partidos de hoy, Champions League Femenina

12:45 p.m. Wolfsbrgo vs AS Roma - DAZN UEFA Women's Champions League Youtube

12: 45 p.m. KF Vllaznia vs PSG - DAZN UEFA Women's Champions League Youtube

3:00 p.m. Real Madrid vs Chelsea - DAZN UEFA Women's Champions League Youtube

3:00 p.m. St. Polten vs Slavia Praha - DAZN UEFA Women's Champions League Youtube

Partidos de hoy, FA Cup

2:15 p.m. Gillingham vs Dagenham - Star+