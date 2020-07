Partidos de HOY, 9 de julio | Fuente: EFE | Fotógrafo: Clive Brunskill/NMC/Pool

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horario y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el partido entre Manchester United y Aston Villa en el Villa Park por la jornada 34 de Premier League. Entérate aquí de toda la información de las ligas de fútbol mundial, Serie A, Champions League, MLS, LaLiga, Copa Libertadores, Liga 1 Perú, y otras competiciones a nivel nacional e internacional.

En Estados Unidos se puso en marcha el fútbol con la 'MLS is back', donde estará en acción Alexander Callens con el New York City.

Programación de los partidos de hoy, 9 de julio: horario y guía de canales





Premier League:

12:00 p.m. Bournemouth vs. Tottenham - ESPN

12:00 p.m. Everton vs. Southampton

2:15 p.m. Aston Villa vs. Manchester United - ESPN





LaLiga Santander:

12:30 p.m. Eibar vs. Leganés



12:30 p.m. Mallorca vs. Levante - DirecTV Sports 610 y 683

3:00 p.m. Athletic Club vs. Sevilla - ESPN 2





LaLiga SmartBank:



12: 30 p.m. Albacete vs. Sporting Gijón

1:30 p.m. Rayo Vallecano vs. Numancia



2:45 p.m. Girona vs. Almería

2:45 p.m. Tenerife vs. Real Zaragoza





Serie A:

12:30 p.m. SPAL vs. Udinese

2:45 p.m. Verona vs. Inter de Milán - ESPN 3





Primeira Liga:

11:00 a.m. Rio Ave vs. Portimonense

1:15 p.m. Tondela vs. Porto - FOX Sports

3:30 p.m. Famalica vs. Benfica - FOX Sports 2





MLS:

8:00 a.m. New York City vs. Philadelphia Union - FOX Sports

7:00 p.m. Montreal Impact vs. New England Revolution