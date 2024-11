Partidos de hoy, miércoles 27 de noviembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Programación de los partidos de hoy, miércoles 27 de noviembre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

12:45 p.m. | Sturm Graz vs Girona - ESPN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar

12:45 p.m. | Crvena Zvezda vs Stuttgart - ESPN 2, Disney+ Premium

3:00 p.m. | Liverpool vs Real Madrid - ESPN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar

3:00 p.m. | PSV vs Shakhtar Donetsk - ESPN 4, Disney+ Premium

3:00 p.m. | Aston Villa vs Juventus - ESPN 2, Disney+ Premium

3:00 p.m. | Bologna vs Lille - ESPN 6, Disney+ Premium

3:00 p.m. | Celtic vs Brujas - ESPN 3, Disney+ Premium, Disney+ Estándar

3:00 p.m. | Monaco vs Benfica - ESPN 7, Disney+ Premium

3:00 p.m. | Dinamo Zagreb vs Borussia Dortmund - ESPN 5, Disney+ Premium

Partidos de hoy, Conference League - UEFA

10:30 a.m. | Instabul Basaksehir vs Petrocub Hincesti - Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga MX - México

8:00 p.m. | América vs Toluca - Canal 5, TUDN, ViX

10:10 p.m. | Tijuana vs Cruz Azul - Caliente TV YouTube

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

7:00 p.m. | Cruzeiro vs Gremio - L1 Play

Partidos de hoy, Primera División - Uruguay

7:45 p.m. | Fénix vs Deportivo Maldonado - Disney+ Premium

2:30 p.m. | Boston River vs Racing - Disney+ Premium, GolTV

4:45 p.m. | Cerro Largo vs Defensor Sporting - Disney+ Premium, GolTV

7:15 p.m. | Danubio vs Nacional - Disney+ Premium, GolTV

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

3:00 p.m. | Derby County vs Swansera - Disney+ Premium

Partidos de hoy, Central American Cup - Concacaf

8:00 p.m. | Real Estelí vs Alajuelense - Disney+ Premium

Partidos de hoy, Copa - Ecuador

3:00 p.m. | Independiente del Valle vs El Nacional - DSports, DGO

Partidos de hoy, LaLiga 2 - España

1:00 p.m. | Levante vs Málaga - Disney+ Premium

1:00 p.m. | Castellón vs Racing Ferrol - Disney+ Premium



