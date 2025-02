Partidos de hoy, jueves 20 de febrero del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Europa League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Melgar vs Tolima por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, jueves 20 de febrero del 2025: horarios y guía de canales

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Monagas vs Cerro Porteño - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Deportes Tolima vs Melgar - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Recopa Sudamericana - Conmebol

19:30 p.m. | Racing vs Botafogo - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Europa League - UEFA

12:45 p.m. | Roma vs Porto - ESPN, Disney+

12:45 p.m. | Galatasaray vs AZ Alkmaar - ESPN 2, Disney+

12:45 p.m. | FCSB vs PAOK - ESPN 3, Disney+

12:45 p.m. | Bodo/Glimt vs Twente - ESPN 4, Disney+

3:00 p.m. | Real Sociedad vs FC Midtjylland - ESPN 3, Disney+

3:00 p.m. | Ajax vs Saint-Gilloise - ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Anderlecht vs Fenerbahce - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Viktoria Plzen vs Ferencvaros - ESPN 4, Disney+

Partidos de hoy, Conference League - UEFA

12:45 p.m. | Real Betis vs Gent - Disney+

12:45 p.m. | Heidenheim vs Copenhague - Disney+

12:45 p.m. | NK Olimpija vs Borac Banja Luka - Disney+

12:45 p.m. | Pafos vs Amonia - Disney+

3:00 p.m. | APOEL vs Celje - Disney+

3:00 p.m. | Panathinaikos vs Vikingur - Disney+

3:00 p.m. | Shamrock Rovers vs. Molde - Disney+

3:00 p.m. | Jagiellonia vs Backa Topola - Disney+

Partidos de hoy - AFC Champions League - Asia

5:00 a.m. | Jeonbuk vs Port FC - Disney+

Partidos de hoy, Campeonato Paulista - Brasil

4:30 p.m. | Bragantino vs Mirassol - Fanatiz

5:30 p.m. | Palmeiras vs Botafogo - Fanatiz

7:35 p.m. | Portuguesa vs Sao Bernardo - Fanatiz

Partidos de hoy, Concacahampions - Concacaf

8:00 p.m. | Saprissa vs Vancouver Whitecaps - Disney+

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis