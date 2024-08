Partidos de hoy, martes 13 de agosto del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Gremio vs Fluminense por la Copa Libertadores 2024. A continuación, entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y sus resultados en directo.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Programación de los partidos de hoy, martes 13 de agosto del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Gremio vs Fluminense - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | San Lorenzo vs Atlético Mineiro - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Colo Colo vs Junior - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. | Huachipato vs Racing - DSports, DGO

7:30 p.m. | RB Bragantino vs Corintians - DSports, DGO

Partidos de hoy, Leagues Cup - Concacaf

6:30 p.m. | Columbus Crew vs Inter Miami - Apple TV

6:30 p.m. | FC Cincinnati vs Philadelphia Unión - Apple TV

7:00 p.m. | Cruz Azul vs Mazatlán FC - Apple TV

7:00 p.m. | Tigres vs New York City - Apple TV

9:00 p.m. | Toluca vs Colorado Rapids - Apple TV

9:30 p.m. | América vs St. Louis City - Apple TV

9:30 p.m. | Los Angeles vs San Jose Earthquakes - Apple TV

Partidos de hoy, Central American Cup - Concacaf

5:00 p.m. | Antigua vs CAI La Chorrera - Disney+

7:00 p.m. | Motagua vs Tauro - Disney+

9:00 p.m. | Alianza FC vs Luis Ángel Firpo - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Ecuador

2:00 p.m. | Guayaquil City vs Cumbayá FC - DSports, DGO

Partidos de hoy, Carabao Cup - Inglaterra

2:00 p.m. | Sheffield United vs Wrexham - Disney+