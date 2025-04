Partidos de hoy, martes 22 de abril del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas los encuentros entre Alianza Lima vs Talleres y Universitario vs Barcelona por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 22 de abril del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | LDU Quito vs Flamengo - ESPN 7, Disney+

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Talleres - ESPN, Disney+, Pluto TV, Telefe

5:00 p.m. | Carabobo vs Universidad de Chile - ESPN 5, Disney+

7:30 p.m. | Internacional vs Nacional - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Colo Colo vs Racing - ESPN 5, Disney+

9:00 p.m. | Barcelona vs Universitario - ESPN 6, Disney+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. | Guaraní vs Independiente - ESPN 2, Disney+

5:00 p.m. | Boston River vs Nacional - DSports, DGO

7:30 p.m. | Vasco da Gama vs Lanús - Dsports, DGO

7:30 p.m. | Gualberto Villarroel vs Once Caldas - ESPN 2, Disney

9:00 p.m. | Melgar vs Puerto Cabello - DSports, DGO

Partidos de hoy, LaLiga - España

12:00 p.m. | Valencia vs Espanyol - ESPN 2, Disney+

2:30 p.m. | Barcelona vs Mallorca - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy - Premier League - Inglaterra

2:00 p.m. | Manchester City vs Aston Villa - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

1:45 p.m. | Nante vs PSG - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

5:00 p.m. | Argentinos Juniors vs Barracas Central - TyC Sports

5:00 p.m. | Tigre vs Belgrano - TyC Sports, Disney+

7:15 p.m. | Independiente Rivadavia vs Aldosivi - TyC Sports, Disney+

