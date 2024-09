Partidos de hoy, miércoles 25 de septiembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Europa League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Getafe por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y también revisa los resultados en directo.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Fluminense - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Sao Paulo vs Botafogo - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

7:30 p.m. | Medellín vs Lanús - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, LaLiga - España

12:00 p.m. | Girona vs Rayo Vallecano - DSports, DGO

2:00 p.m. | Barcelona vs Getafe - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Europa League - UEFA

11:45 a.m. | AZ Alkmaar vs Elfsborg - ESPN 3, Disney+

11:45 a.m. | Bodo/Glimt vs Porto - ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Manchester United vs Twente - Disney+

2:00 p.m. | Anderlecht vs Ferencvaros - ESPN 4, Disney+

2:00 p.m. | Galatasaray vs PAOK - Disney+

2:00 p.m. | Dinamo Kiev vs Lazio - Disney+

2:00 p.m. | Nice vs Real Sociedad - ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Ludogorets vs Slavia Praga - ESPN 3, Disney+

2:00 p.m. | Midtjylland vs Hoffenheim - Disney+

Partidos de hoy, Carabao Cup - Inglaterra

1:45 p.m. | Arsenal vs Bolton - Disney+

2:00 p.m. | Liverpool vs West Ham - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Ecuador

5:00 p.m. | LDU Quito vs El Nacional - DSports, DGO