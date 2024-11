Partidos de hoy, sábado 23 de noviembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Sudamericana, Premier League y LaLiga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Racing vs Cruzeiro por la final de la Copa Sudamericana. Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, sábado 23 de noviembre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

3:00 p.m. | Racing vs Cruzeiro - DSports, ESPN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar, DGO

Partidos de hoy, LaLiga - España

8:00 a.m. | Valencia vs Real Betis - ESPN 4, Disney+ Premium

10:15 a.m. | Atlético de Madrid vs Alavés - DSports, DGO

12:30 p.m. | Girona vs Espanyol - DSports, DGO

12:30 p.m. | Las Palmas vs Mallorca - ESPN 3, Disney+ Premium, Disney+ Estándar

3:00 p.m. | Celta vs Barcelona - DSports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

7:30 a.m. | Leicester vs Chelsea - ESPN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar

10:00 a.m. | Arsenal vs Nottingham Forest - Disney+ Premium

10:00 a.m. | Everton vs Brentford - Disney+ Premium

10:00 a.m. | Fulham vs Woverhampton - Disney+ Premium

10:00 a.m. | Aston Villa vs Crytal Palace - ESPN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar

10:00 a.m. | Bournemouth vs Brighton - Disney+ Premium

12:30 p.m. | Manchester City vs Tottenham - Disney+ Premium

Partidos de hoy, Serie A - Italia

9:00 a.m. | Hellas Verona vs Inter - ESPN 2, Disney+ Premium

12:00 p.m. | AC Milan vs Juventus - ESPN 2, Disney+ Premium

2:45 p.m. | Parma vs Atalanta - ESPN 2, Disney+ Premium

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Wolfsburgo vs Unión Berlín - Disney+ Premium

9:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs Heidenheim - Disney+ Premium

9:30 a.m. | Borussia Dortmund vs Friburgo - ESPN 5 Disney+ Premium

9:30 a.m. | Hoffenheim vs RB Leipzig - Disney+ Premium

9:30 a.m. | Stutgart vs Bochum - Disney+ Premium

12:30 p.m. | Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen - ESPN 5, Disney+ Premium

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. | Lens vs Marsella - Disney+ Premium

1:00 p.m. | Saint Étienne vs Montpellier - Disney+ Premium

3.00 p.m. | Stade de Reims vs Lyon - ESPN 3, Disney+ Premium, Disney+ Estándar, TV5 Monde

Partidos de hoy, Bundesliga 2 - Alemania

2:30 p.m. | Hamburgo vs Schalke 04 - Disney+ Premium+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

7:30 a.m. | Coventry City vs Sheffield United - Disney+ Premium, ESPN 7

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

12:45 p.m. | Feyenoord vs Heerenveen - Disney+ Premium

3:00 p.m. | PSV vs Groningen - Disney+ Premium

Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica

2:45 p.m. | Genk vs Charleroi - Disney+ Premium

Partidos de hoy, LaLiga Hypermotion - España

8:00 a.m. | Cartagena vs Almería - DSports, DGO

10:15 a.m. | Granada vs Cádiz - DSports, DGO

12:30 p.m. | Córdoba vs Real Zaragoza - DSports, DGO

12:30 p.m. | Burgos vs Éibar - Disney+ Premium

3:00 p.m. | Málaga vs Racing - Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

3:30 p.m. | Emelec vs Imbabura - El Canal del Fútbol

3:30 p.m. | Deportivo Cuenca vs Libertad - El Canal del Fútbol

3:30 p.m. | Técnico Universitario vs Barcelona - El Canal del Fútbol

3:30 p.m. | Cumbayá vs Orense - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

5:30 p.m. | New York City vs New York RB - Apple TV

10:30 p.m. | Los Angeles FC vs Seattle Sounders - Apple TV

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

5:30 p.m. | Tigre vs Instituto - Disney+ Premium, AFA Play

7:45 p.m. | Huracán vs Boca Juniors - ESPN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar, AFA Play

Partidos de hoy, Saudi Pro League - Arabia Saudita

12:00 p.m. | Khaleej FC vs Al Hilal - Zapping Sports

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

5:30 p.m. | Botafogo vs Vitoria - L1 Play

5:30 p.m. | Juventude vs Cuiabá - L1 Play

5:30 p.m. | Atlético GO vs Palmeira - L1 Play

7:30 p.m. | Sao Paulo vs Atlético Mineiro - L1 Play

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

8:00 a.m. | Kayserispor vs Fenerbahce - Disney+ Premium

11:00 a.m. | Bodrumspor vs Galatasaray - Disney+ Premium

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

4:00 p.m. | Unión Magdalena vs Real Soacha Cundinamarca - Win Sports YouTube

4:00 p.m. | Llaneros vs Quindío - Win Sports YouTube

