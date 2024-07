Partidos de hoy, martes 16 de julio del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Sudamericana y Liga MX

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Rosario Central vs Internacional por la Copa Sudamericana. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, martes 16 de julio del 2024: horario y guía de canales

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. | Huachipato vs Racing - DSports, DGO

7:30 p.m. | Rosario Central vs Internacional - DSports, DGO

Partidos de hoy, Liga MX - México

8:00 p.m. | Atlas vs Santos Laguna - ViX

8:00 p.m. | Pachuca vs Atlético San Luis - Fox Sports Premium, Claro ports

8:00 p.m. | Querétaro vs Chivas - Caliente TV, ViX

10:00 p.m. | Puebla vs León - Canal 7

10:05 p.m. | Cruz Azul vs Tijuana - TUDN, ViX

Partidos de hoy, Amistoso Femenino Internacional

8:30 p.m. | El Salvador vs Perú - FPF Play

Partidos de hoy, Eurocopa Femenina - UEFA

12:00 p.m. | España vs Bélgica - Disney+

12:00 p.m. | Alemania vs Austria - Disney+