Partidos de hoy, domingo 30 de junio del 2024: horarios y canales TV para seguir EN VIVO Copa América y Eurocopa

No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la Copa Ciudad de Reyes.

Programación de los partidos de hoy, domingo 30 de junio del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa América – Conmebol

7:00 p.m. México vs. Ecuador – D Sports, DGO

7:00 p.m. Jamaica vs. Venezuela – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Eurocopa 2024 – UEFA

11:00 a.m. Inglaterra vs. Eslovaquia – Disney+ Premium

2:00 p.m. España vs. Georgia – ESPN, Disney+ Premium, STAR+

Partidos de hoy, Amistosos

4:00 p.m. Cienciano vs. Universitario – Zapping Sports

4:30 p.m. Alianza Lima vs. Sporting Cristal – Zapping Sports

Partidos de hoy, COSAFA CUP

05:00 a.m. Kenia vs. Comoras – FIFA+

08:00 a.m. Zambia vs. Zimbabue – FIFA+

Partidos de hoy, Primera Nacional – Argentina

12:10 p.m. Chacarita Juniors vs. Ferro Carril Oeste – TyC Sports

2:10 p.m. San Martín Tucumán vs. Deportivo Maipú – TyC Sports

4:10 p.m. CA Colón vs. CA Atlanta – TyC Sports

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

09:00 a.m. Atlético Mineiro vs. Atlético GO – L1 Play

2:00 p.m. Gremio vs. Fluinense – L1 Play, Globo Internacional, L1 MAX

2:00 p.m. Sao Paulo vs. Bahía – L1 Play

4:30 p.m. Criciúuma vs. Internacional – L1 Play, L1 MAX

4:30 p.m. Flamengo vs. Cruzeiro – L1 Play