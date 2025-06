Partidos de hoy, martes 10 de junio del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs Ecuador por las Eliminatorias 2026. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 10 de junio del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Eliminatorias - Conmebol

3:00 p.m. | Bolivia vs Chile - Movistar Deportes, Latina

6:00 p.m. | Uruguay vs Venezuela - Movistar Eventos

7:00 p.m. | Argentina vs Colombia - GOLPERU

7:45 p.m. | Brasil vs Paraguay - Movistar Eventos, Latina

8:30 p.m. | Perú vs Ecuador - Movistar Deportes, ATV, América TV

Partidos de hoy, Eliminatorias - AFC

5:35 p.m. | Japón vs Indonesia - Disney+

6:00 p.m. | Corea del Sur vs Kuwait - Disney+

8:45 a.m. | Uzbekistán vs Qatar - Disney+

11:00 a.m. | Irán vs Corea del Norte - Disney+

1:15 p.m. | Arabia Saudita vs Australia - Disney+

Partidos de hoy, Eliminatorias - UEFA

1:45 p.m. | Finlandia vs Polonia - ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Países Bajos vs Malta - Disney+

1:45 p.m. | Rumanía vs Chipre - Disney+

1:45 p.m. | Serbia vs Andorra - Disney+

1:45 p.m. | San Marino vs Austria - Disney+

1:45 p.m. | Letonia vs Albania - Disney+

Partidos de hoy, Eliminatorias - Concacaf

2:00 p.m. | San Cristóbal y Nieves vs Granada - Concacaf GO, Concacaf YouTube

3:00 p.m. | Cuba vs Bermudas - Concacaf GO, Concacaf YouTube

5:00 p.m. | Haití vs Curazo - Concacaf GO, Concacaf YouTube

6:00 p.m. | Jamaica vs Guatemala - Concacaf GO, Concacaf YouTube

6:00 p.m. | República Dominicana vs Dominica - Concacaf GO, Concacaf YouTube

7:00 p.m. | Panamá vs Nicaragua - Concacaf GO, Concacaf YouTube

7:00 p.m. | Guyana vs Montserrat - Concacaf GO, Concacaf YouTube

8:00 p.m. | El Salvador vs Surinam - Concacaf GO, Concacaf YouTube

8:00 p.m. | Costa Rica vs Trinidad y Tobago - Concacaf GO, Concacaf YouTube

8:00 p.m. | Puerto Rico vs San Vicente y Granadinas - Concacaf GO, Concacaf YouTube

9:00 p.m. | Honduras vs Antigua vs Barbuda - Concacaf GO, Concacaf YouTube

