Partidos de hoy, martes 15 de octubre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias y Nations League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas.

Programación de los partidos de hoy, martes 15 de octubre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Eliminatorias - Conmebol

3:30 p.m. | Colombia vs Chile - Movistar Deportes (3 y 703 HD), Caracol Televisión, Canal RCN, ESPN, Chilevisión y Disney+.

6:00 p.m. | Paraguay vs Venezuela - Movistar Eventos (514 y 801 HD), GEN, Televen y Venevisión

6:30 p.m. | Uruguay vs Ecuador - Movistar (14 y 714 HD), Movistar Play, DSports, AUF TV y El Canal del Fútbol

7:00 p.m. | Argentina vs Bolivia - Movistar (515 y 802 HD), Movistar Play, TyC Sports, Telefe, TV Pública y Tigo Sports

7:45 p.m. | Brasil vs Perú - Movistar Deportes (3 y 703 HD), Latina, GloboTV y SporTV

Partidos de hoy, Eliminatorias - AFC

5:35 a.m. | Japón vs Australia - Disney+

6:00 a.m. | Corea del Sur vs Irak - Disney+

11:00 a.m. | Irán vs Qatar - Disney+

1:00 p.m. | Arabia Saudita vs Baréin - Disney+

Partidos de hoy, Nations League - UEFA

1:45 p.m. | España vs Serbia - Disney+

1:45 p.m. | Irlanda del Norte vs Bulgaria - Disney+

1:45 p.m. | Suiza vs Dinamarca - Disney+

1:45 p.m. | Escocia vs Portugal - ESPN, Disney+

1:45 p.m. | Polonia vs Croacia - ESPN 3, Disney+

1:45 p.m. | Lituania vs Rumania - Disney+

1:45 p.m. | Bielorrusia vs Luxemburgo - Disney+

1:45 p.m. | Kosovo vs Chipre - Disney+

Partidos de hoy, Nations League - Concacaf

12:30 p.m. | República Dominicana vs Antigua y Barbuda - Concacaf GO, Concacaf YouTube

2:30 p.m. | San Cristóbal y Nieves vs Islas Caimán - Concacaf GO, Concacaf YouTube

5:30 p.m. | Bermudas vs Dominicana - Concacaf GO, Concacaf YouTube

7:00 p.m. | Costa Rica vs Guatemala - Concacaf GO, Concacaf YouTube

7:00 p.m. | Martinica vs Guadalupe - Concacaf GO, Concacaf YouTube

7:00 p.m. | Surinam vs Guyana - Concacaf GO, Concacaf YouTube

7:00 p.m. | Barbados vs Bahamas - Concacaf GO, Concacaf YouTube

9:00 p.m. | Belice vs Islas Turcas y Caicos - Concacaf GO, Concacaf YouTube